Accident cu Ambulanță în misiune provocat de un pieton beat Șoferul unui autoturism Ford a franat brusc in incercarea de a evita pietonul in stare de ebrietate, iar Ambulanța, care circula in aceeași direcție, a intrat in spatele autoturismului in incercarea de a feri pietonul. „In urma testarii cu aparatul etilotest a persoanei care se deplasa pe carosabil, polițiștii bihoreni au constatat ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice, avand o concentrație de 1,06 mg/ l alcool pur in aerul aerul expirat”, a precizat Ioana Lascau, de la Biroul de Presa al Poliției. In urma impactului nu s-au inregistrat victime, insa ambele autovehicule… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul orar va fi valabil pentru perioada 20 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019. Modificarile vizeaza orarul de lucru cu publicul al compartimentelor instanței. Noul program va fi urmatorul: Registratura: de luni pana vineri intre orele 9.00-11.00 Arhiva si arhiva de sindic: de…

- Luni la amiaza, in prezența conducerii OTL SA și a executantului Abed Nego SRL, prin intersecție se faceau probe la linia noua, cu o garnitura bimotor. Dupa trecerea dinspre Primariei spre Decebal, s-au facut ajustari la liniile de alimentare cu energie electrica și muncitorii curațau șanțurile…

- Acestea se adauga celor doua tranșe de cate 680 de doze de vaccin primite anterior și distribuite, in principal, personalului de la Ambulanța, UPU și altor categorii de personal medical de urgența care se afla expuse riscului contractarii unor virusuri gripale. Pana la sfarșitul acestui an,…

- Una dintre persoane a ramas incarcerata, iar la fata locului au intervenit de urgenta echipajul punctului de lucru ISU din statiune, serviciul voluntar din localitate, precum si cate doua echipaje de Politie si Ambulanta. „Victima descarcerata a fost predata echipajului Serviciului Judetean…

- La volanul mașinii se afla un tanar in varsta de 29 de ani, cu domiciliul pe raza județului Caraș-Severin. La controlul de frontiera, conducatorul auto a prezentat, pentru mijlocul de transport in cauza, un certificat de inmatriculare emis de autoritatile din Italia. In urma verificarilor in baza…

- Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Timiș, unei eleve de clasa a X-a, de la Liceul Grigore Moisil din Timișoara, i s-a facut rau, a mers la cabinet, iar asistenta din școala a considerat ca este mai bine sa cheme Salvarea. A venit un echipaj de prim-ajutor SMURD, care…

- Descoperirea a fost facuta in 12 septembrie, in jurul orei 04:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, pe sensul de iesire din tara, acolo unde s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, cetateanul roman C.F., in varsta de 26 ani, domiciliat pe raza…