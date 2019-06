Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei masini. Evenimentul s-a produs pe Drumul European 581, in zona localitatii Badeana, judetul Vaslui, noteaza Mediafax. Potrivit ISU Vaslui, in accident au fost implicate trei autoturisme.

- GRABIT…Un șofer din Poienești a provocat un accident destul de urat langa Sala Sporturilor din Vaslui, dupa ce nu a adaptat viteza la condițiile de trafic. Acesta a intrat in plin in doua mașini, provocand un adevarat carambol. Din pacate, o femeie care se afla pe scaunul din dreapta a fost ranita destul…

- Un accident devastator s-a produs azi, pe Drumul Județean 203, intre localitațile Ulmu și Vultureni, in Braila. Un șofer beat și fara permis a intrat cu putere intr-un TIR, iar in urma impactului au rezultat doi morți, printre care și un bebeluș de numai cateva luni.

- O femeie de 77 de ani si un barbat de 79 de ani, din Ramnicu Sarat, au decedat dupa ce acesta din urma, aflat la volanul unui Logan, ar fi intors masina pe DN2 E85, fara sa se asigure, moment in care a fost izbita in lateral de un alt autovehicul.