Stiri pe aceeasi tema

- Trafic rutier blocat pe DN1B Ploiesti ndash; Mizil, pe raza localitatatii Loloiasca, din cauza unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme.Potrivit Centrului InfoTrafic, in urma impactului trei persoane au fost ranite grav.Se fac cercetari pentru a se stabili cauza producerii accidentului.…

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate cinci mașini, produs in localitatea Loloiasca din județul Prahova. Traficul rutier pe DN1B Ploiesti - Mizil este blocat, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- UPDATE: Doua persoane, o femeie si un copil, au suferit rani grave si au fost transportati de urgenta la spital. In coliziune au fost implicate 10 persoane, aflate in cele 5 autoturisme. Traficul in zona este restrictionat. Intervin si echipaje SMURD de prim-ajutor. Un accident de circulatie s-a produs…

- Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Harghita, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre Sfintul Gheorghe, pe DN 12, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate. In urma impactului au rezultat in total trei victime…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul municipiului Sibiu. Traficul pe benzile 1 si 2 este blocat.Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Alba, pe DN1 Alba Iulia- Aiud, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 398+300 de metri(localitatea Teius) din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru…

- Doua persoane au fost ranite ușor in urma unui accident rutier produs vineri dupa-amiaza pe DN1, intre Alba Iulia și Aiud, in zona localitații Teiuș. Traficul este ingreunat, fiind coloane de mașini pe mai mulți kilometri. Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier ce a avut loc vineri,…