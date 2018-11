Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc la Bhilai Steel Plant, fabrica de otel, proprietate de stat, din orasul Bhilai, situat la circa 30 km de Raipur, capitala statului Chhattisgarh, scrie agerpres.ro. Citeste si O maimuta conduce un autobuz plin cu calatori. Imagini incredibile surprinse in traficul din India…

- Cinci persoane au murit si alte 15 au fost ranite in urma unei scurgeri de monoxid de carbon de la o centrala electrica din provincia Gansu din China, conform agentiei Xinhua, scrie Reuters.Scurgerea a avut loc la ora locala 11:20 intr-o centrala electrica a firmei Junchuan, in timp ce muncitorii…

- Nouasprezece persoane si-au pierdut viata in noaptea de luni spre marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion cisterna in centrul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana IRINN, relateaza AFP.

- Cel putin 65 de persoane au decedat in Filipine, iar alte patru si-au pierdut viata in China, din cauza taifunului Mangkhut, a carui intensitate a scazut luni pana la nivelul unei furtuni tropicale, informeaza The Associated Press si BBC News.

- Alerta de securitate in China dupa ce un barbat a intrat cu masina in plin intr-o piata aglomerata din orasul Hunan. Cel putin 9 persoane au murit si alte 43 sunt ranite, conform unui bilant al autoritatilor locale, citat de BBC.

- Un incendiu care a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China a facut cel putin 18 morti, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP.Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China. Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a…

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti într-un accident de autocar, în apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugând printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP.