- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…

- Pompierii militari intervin, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu in incinta fostei fabrici Chimica Marasesti, potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit sursei citate, incendiul s-a manifestat pe o suprafata aproximativa de 400 mp. La…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 19, pe strada 1 Mai din municipiul Dej, in apropierea Garii CFR. Din primele informații, șoferul unui autoturism marca Ford, inmatriculat in județul Satu Mare, care circula dinspre Dej inspre Cluj a pierdut controlul volanului…

- Paramedicii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin la aceasta ora pentru acordarea primului ajutor calificat la 2 victime neincarcerate rezultate in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Cotești, E85. ISUVrancea

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit (astazi, in jurul orei 14.00 - n.r.)cu autospeciala de intervenție și salvare la inalțime pentru degajarea unei bucați de tabla desprinsa din acoperișul bisericii " Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Focșani.…

- Pompierii vranceni au avut de stins mai multe incendii la sfarșitul saptamanii trecute. Sambata seara, aproape de miezul nopții, au fost anunțați ca un autovehicul a luat foc pe șoseaua de centura a Focșaniului. Mașina a ars in proporție de 80 la suta, in urma incendiului proprietarul ramanand fara…