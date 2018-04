Stiri pe aceeasi tema

- IMAGINI CUTREMURATOARE de FLORII! ACCIDENT CUMPLIT in Baia Mare in urma cu cateva minute. O persoana a MURIT in urma impactului. Doua MASINI facute PRAF.FOTO Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului langa Romplumb a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute.…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, luni, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, luni, pe DN10, la iesirea din localitatea Satuc, judetul Buzau, iar un autoturism a luat foc, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Draghiciu,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, la kilometrul 74, in localitatea Liliesti, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 7 autoturisme si o ambulanta SMURD. Cauzele producerii au fost nepastrarea distantei de siguranta…

- Circulatia complet blocata pe DN1, pe sensul de urcare, in dreptul localitatii Baicoi din cauza unor accidente in care au fost implicate sapte autoturisme. Unul dintre soferi este in stare grava dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp. Victima a fost electrocutata.

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din satul tulcean Trestenic, a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a declarat, pentru Agerpres, ca incendiul a fost…

- Un accident rutier s-a produs ieri dupa-amiaza pe drumul național 2 E85, la ieșire din Dumbraveni spre Obrejița, potrivit unui apel la 112, dupa cum a transmis Biroul de presa al IPJ Vrancea. Potrivit informațiilor, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, fiind inregistrate 5…

- Un accident in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp de drumul național DN 2B, aproape de intrarea in Galbinași. Potrivit unor surse din teren, doua mașini au ajuns pe camp dupa ce ar fi derapat din cauza carosabilului alunecos. In eveniment sunt raniți doi barbați și o femeie.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru...

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs, duminica seara,…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Un jandarm din Maramureș este in stare grava la spital dupa ce i s-a facut rau la volanul unei autospeciale, in centrul orașului Baia Mare. Subofițerul, in varsta de 39 de ani, a facut accident vascular cerebral. UPDATE 6 martie, ora 7:30: Jandarmul din Maramureș, care a suferit un accident vascular…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Un accident grav, cu cinci victime incarcerate, a avut loc luni dimineața la Draguțești, județul Gorj. Intervin Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța. Circulația este blocata pe ambele sensuri pe DN 66 &ici...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Maramureș care a murit in timp ce era alaptat. Copilașul de doar patru ani a fost resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD, insa s-a stins la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Rezultatele necropsiei vor scoate la…

- Momente de panica dupa o sinucidere la Spitalul din Baia Mare. Un barbat, in varsta de 41 de ani, a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 10 al unitații medicale. Omul nu a avut nicio șansa de supraviețuire in urma impactului violent cu solul, conform Agerpres.ro . „In urma impactului…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in gol, sambata, de la etajul X al Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul diminetii de luni, 19 februarie, in Baia Mare. Doua masini care circulau pe strada Progresului, langa statia de Ambulanta, s-au ciocnit intre ele, alegandu-se cu pagube serioase. Dupa cum se poate observa din fotografii, bara uneia dintre masini a zburat la…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Trei persoane au fost grav ranite joi intr un accident rutier care a avut loc in localitatea Ganeasa Sindrilita, una dintre ele un barbat de 45 de ani fiind preluata de un elicopter SMURD pentru a fi adusa in Capitala, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro Accidentul s a produs intre doua…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Accidentul a avut loc pe drumul national 1 C, pe raza localitatii Buciumi. In accident au fost implicate: un autotren inmatriculat in judetul Cluj, o autoutilitara inmatriculata in Anglia si un autoturism. Autoutilitara s-a rasturnat in santul din dreapta iar autoturismul in santul din partea opusa,…

- Patru masini s-au ciocnit, marti dimineata, pe Drumul National 1, la iesirea din Capitala catre Ploiesti, fara a se inregistra victime. Traficul in zona este ingreunat, iar politistii anunta ca se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa.

- Aproape o suta de vehicule au fost implicate intr-o ciocnire in lant, pe o autostrada din statul american Missouri. O femeie si-a pierdut viata iar alte 11 persoane au fost ranite in accidentul provocat de polei. Doi raniti au fost transportati de urgenta la spital cu elicopterele. Imaginile…

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- Barbatul a fost vazut de un localnit aflat pe mal cazand in apa inghetata a lacului de acumulare Dridu. Acesta a sunat imediat la 112 și, in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului salvatorii de la Detașamentul Urziceni cu barca și ambulanța SMURD, o echipa medicala de la Serviciul…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgenta la locul indicat pentru a efectua verificari iar…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Potrivit purtatorului…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului Mures.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…