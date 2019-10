Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, produs sambata, pe drumul ce leaga Timișoara de Arad. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile.

- Update! Barbat din Argeș, ranit dupa ce a fost aruncat din caruța de un cal speriat. Barbatul de 57 de ani este conștient și a fost preluat de o ambulanța. Acesta se afla in albia unui rau din comuna Stoenești, incercand sa incarce niște material lemnos in caruța. Calul s-a speriat, iar barbatul a fost…

- Caruța rasturnata intr-o comuna din Argeș! Persoane ranite. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, o caruța s-a rasturnat in comuna Stoenești. Este posibil ca mai multe persoane sa fie ranite. Vom reveni!

- Soferul unui taxi si doi pasageri, intre care o gravida in varsta de 17 ani, ani au fost accidentati, luni, in Medias, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit de autoturism care nu a acordat prioritate, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, o conducatoare…

- Trei persoane, intre care un minor de zece ani, au ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si o caruta, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri…

- Ieri, 8 iulie 2019, in jurul orei 06,24, un barbat de 67 de ani din localitatea Abuș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, in afara localitații Jidvei, nu a adaptat viteza corespunzatoare intr-o curba la stanga pe un carosabil umed, a pierdut controlul auto, a parasit partea carosabila…

- FOTO – Facebook/Stiri din Beclean Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs sambata, in jurul orei 12:50, pe DN17, la ieșire din Beclean inspre Bistrița. Potrivit primelor informații, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, iar doua persoane au fost ranite. In…