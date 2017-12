Accident CIUDAT pe aeroportul La Valetta

Stiri pe aceeasi tema

- In Malta, la aeroport, avionul privat Dassault Falcon 7X s-a infipt intr-o cladire, relateaza Times of Malta. Se menționeaza faptul ca avionul s-a inclinat brusc, a strapuns gardul și apoi a intrat in cladire. Accidentul nu a facut victime, deoarece nu era nimeni in cladire și nici in avion. Conform…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dimineața, in jurul orei 7.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, in zona Colegiului HCC. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, ambele inmatriculate in județul Alba. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanța.…

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, în ziua de Craciun, privind faptul ca a avut loc un accident rutier pe strada Calea Victoriei, din Turda, iar faptașul a fugit de la fața locului.”La data de 25.12.2017, în jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun.…

- In urma unui accident rutier petrecut in ajunul Craciunului la Iasi, o tanara studenta a fost ranita si acum are nevoie de sange. Rudele si prietenii s-au mobilizat si au lansat o campanie pe Facebook. Nu conteaza grupa sangvina, important e sa se doneze. "Tanara Ioana-Cezara Bucataru are nevoie urgenta…

- In 2018 va fi mai rau in Romania - sondaj IRES Aproape doua treimi dintre romani cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita la noi in tara! Sunt datele care reies dintr-un sondaj realizat de IRES. O alta concluzie a studiului este ca aproape jumatate dintre romani se asteapta ca anul viitor sa fie…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas. Autobuzul se deplasa catre templul hindus Ramdevji din Malarna...

- Inca un accident grav de circulație s-a produs pe DN 7, in zona Mintia, in județul Hunedoara. Sambata dimineața, noua persoane au fost ranite, patru dintre ele grav, in urma unei coliziune dintre un autotren și un microbuz. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Un nou accident grav pe DN7. Autoritațile…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, în localitatea Câineni, în urma unui accident care a avut loc între un autoturism si o autoutilitara.

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, care era sub influența bauturilor alcoolice, a fost prins in aceasta dimineata, in jurul orei 9.30, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar la intersecția ...

- O fetița de un an și jumatate a fost ranita in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs pe raza comunei gorjene Balteni. Micuța se afla intr-o mașina, alaturi de parinți și sora. Autoturismul a fost lovit de o ...

- IMAGINI Accident CUMPLIT. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit grav. Doua MASINI facute praf.FOTO Doua femei si-au pierdut viata intr-un tragic accident. Una dintre ele a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic.…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, luni, pe un pod din comitatul Pierce, prabusindu-se si blocand benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orasului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC, citat de Mediafax.

- Accident teribil in apropierea satului Sarata Galbena din raionul Hincesti. Doua femei au murit, iar alte patru persoane, printre care un copil de patru ani, au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Tragedia a avut loc in jurul orei sapte. Potrivit IGSU, la fata…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier intre Livezile și Rusu Bargaului. Printre persoanele ranite se numara și o femeie insarcinata. Niciuna dintre persoanele implicate nu a fost ranita grav.

- ACCIDENT…Un barbat din comuna vasluiana Dragomiresti a fost victima unui accident ciudat. In timp ce se indrepta inspre intrarea in judetul Bacau impreuna cu un vecin, acesta a fost lovit de remorca unei autoutilitare condusa de un barbat din comuna Bogdanesti. In urma impactului, victima a fost aruncata…

- Cel puțin patru copii au murit, iar mai mult de 20 au fost raniți, dintre care 11 se afla in stare critica, dupa ce un tren a intrat intr-un autobuz care transporta elevi la o trecere din sudul...

- Un tren a intrat joi in coliziune cu un autobuz scolar in apropiere de orasul Perpignan din sudul-vestul Frantei, provocand moartea a patru copii si ranirea grava a altor sapte, au anuntat surse apropiate anchetei, relateaza Reuters si...

- 11 persoane au fost implicate in accident, cinci dintre acestea fiind spitalizate. Potrivit medicilor, toate victimele sunt barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 39 de ani. Acestia sunt constienti si stabili.

- La data de 12.12.2017, in jurul orei 16:10 politistii din cadrul Poliției Municipiului Turda, Sectia 9 Politie Rurala Turda, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ103G, de pe raza localitații Tureni, au observat un autoturism rasturnat in șanțul de langa acostament. Polițiștii au…

- Omul de afaceri Romeo Dunca a scapat cu viata dintr-un nou accident. Mai multi martori au facut publice imagini cu elicopterul omului de afaceri timisorean prabusit in zona telescaunului de pe Muntele Mic. Din informatiile martorilor, Dunca a scapat nevatamat, afaceristul fiind cel care se afla la mansa…

- Un barbat a fost plasat in arest dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca, scrie agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, se afla in interiorul cladirii in…

- Accident mortal dupa o traversare neregulamentara aproape de Galati, in zona unui salon de evenimente. Un pieton grabit a fost lovit in plin de un autoturism, luat pe capota apoi aruncat prin parbriz, dupa care, in mod ciudat, victima a aterizat. in portbagajul masinii.

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava (ISU), un puternic incendiu a izbucnit vineri dimineata la o cladire cu trei nivele, din localitatea Vama, situata langa drumul national 17 care leaga Transilvania de Moldova. „Flacarile au cuprins o cladire P+E+M,…

- “Exercitiul s-a desfasurat conform urmatorului scenariu: o aeronava de tip A320-200, fiind în procesul aterizarii, fuselajul si planurile aeronavei au suferit avarii, iar aeronava s-a rupt în doua bucati. Se zaresc coloane de fum si sunt indicii de izbucnire a unui incendiu. La…

- Un avion operat de o companie poloneza rateaza o aterizare pe furtuna, in Austria. Din fericire, aeronava a aterizat mai tirziu la Frankfurt. Un avion al companiei poloneze Enter Air a ratat aterizarea pe aeroportul Salzburg din Austria, din cauza vintului puternic, scrie euronews.com. Un clip filmat…

- Proprietarul unui avion privat a avut o idee geniala de afaceri, profitand de tinerii dornici sa se afirme pe retelele sociale. Barbatul a infiintat o companie care vinde 'selfie-uri de copii bogati' in Rusia. Astfel, o sedinta foto la bordul avionului Gulfstream, cu fotograf profesionist, costa 14.000…

- Anca Serea a trait clipe infernale in zborul spre Roma, intamplare care i-a accentuat și mai tare binecunoscuta fobie. Vedeta se pregatește sufletește pentru o noua provocare, luna viitoare, cand soțul i–a pregatit o escapada la Amsterdam, cu ocazia aniversarii a 2 ani de casatorie. Nu o data Anca Serea…

- Accident de munca in capitala. Un barbat a fost transportat la Spitalul de Urgența dupa ce a cazut de pe schela. Incidentul s-a intamplat in aceasta dupa amiaza pe un șantierul unei cladiri in lucru de pe strada Dimitrie Cantemir din sectorul Centru.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența 'Horea' al județului Mureș a organizat, miercuri, in zona localitații Sangeorgiu de Mureș, un exercițiu de intervenție la un accident rutier, soldat cu 16 victime, in urma caruia un microbuz cu calatori a cazut in raul Mureș. "În acest…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(4) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Un accident a avut loc astazi, in jurul orei 13.30, la intersecția cu Slobozia Bradului pe DN 2 N. Un Peugeot 301 care circula dinspre Focșani catre Ramnic a intrat in puntea spate a unei autoutilitare Ford Tranzit care circula din sens opus și vira stanga catre Slobozia Bradului.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca in judetul Dambovita, traficul rutier a fost intrerupt pe DN 72 Targoviste - Ploiesti, intre localitatile Darmanesti si Ion Luca Caragiale, din cauza unei cisterne rasturnate. "Aceasta era incarcata cu motorina. Nu au…

- FOTO: ARHIVA. Un om a murit și alți 14 sunt in stare grava sau foarte grava in urma unui accident rutier produs la ieșirea din Urziceni spre Coșereni, traficul fiind blocat pe ambele sensuri la aceasta ora (17.05). S-a activat planul roșu de intervenție, iar autoritațile fac apel la șoferi sa evite…

- Un echipaj de Politie, in timp ce se afla la o interventie pe DN 65 Pitesti ndash; Slatina, pe raza comunei Lunca Corbului, a fost lovit in partea din spate de un alt autoturism.In urma impactului masina de politie s a rasturnat.Politistul de la fata locului a fost lovit usor, scrie presa locala. Un…

- Accident mortal pe DN 72, in localitatea I. L . Caragiale. Șoferul unei macarale a pierdut controlul volanului și a Post-ul Șoferul unei macarale a murit dupa ce a cazut de pe un pod pe DN 72 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Știri Arad. Un accident spectaculos s-a petrecut sambata, in jurul orei 13:30, la intersecția dintre strazile Voievod Moga și Razboieni din cartierul aradean Gradiște. O doamna, angajata a celor de la...

- S-a intamplat in Bulgaria unde cantaretul s-a trezit cu masina in aer. Tudor Chirila avea 80 km/ora in momentul respectiv. Norocul sau a fost ca avea o masina buna, scrie DCNews.ro. "Bulgaria este prima tara unde am facut o cascadorie de tip Hollywood. Eram in Bulgaria si mergeam printr-un oras, era…

- In urma cu 17 ani, pe 5 octombrie 2000, mijlocasul Catalin Hildan a decedat in timpul unei partide de pregatire disputate de Dinamo la Oltenita. In minutul 74 al partidei, Catalin Hildan s-a prabusit pe gazon din senin pe gazon si, in drum spre spital, a incetat din viata. Accident vascular…

- Joi dimineata, in jurul orei 02:00, in localitatea Stancesti, comuna Vadu Pasii, a avut loc un grav accident rutier soldat cu 2 victime. Din primele cercetari se pare ca un minor 16 ani a luat masina varului sau si a pierdut controlul acesteia,

- Opt romani au fost raniți, dintre care trei se afla in stare grava, in urma unui accident rutier petrecut pe o autostrada din Belgia in noaptea de marți spre miercuri, relateaza website-ul l'avenir.net. O camioneta la bordul careia se aflau cei opt români s-a izbit de un camion oprit…

- ACCIDENT RUTIER Traficul rutier, inclusiv al tramvaielor in zona Garii din municipiul Iasi este blocat, respectiv restrictionat din cauza unui accident. (Centrul de Management al Traficului Iasi/FOTO arhiva ziare.com)

- Traficul rutier este oprit, marti dimineata, pe DN 11A Adjud - Onesti, in localitatea Negoiesti, dupa ce un autoturism a rupt un stalp de sustinere a retelei electrice si a luat foc, informeaza un co...

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului nr.55 a avut loc un accident de circulatie in urma cu putin timp, transmite ISU Maramures. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in eveniment, o persoana ranita grav in urma impactului. La fata locului s-au deplasat…

- Un tânar din municipiul Braila a intrat frontal, duminica seara, într-un sens giratoriu din orașul Navodari. În urma impactului, a rezultat vatamarea corporala grava a doua persoane tinere.

- Air France confirma faptul ca, sambata, echipajul zborului AF066, operat cu o aeronava A380, avand ruta originala Paris Charles De Gaulle - Los Angeles, a decis sa se deplaseze spre aeroportul din Goose Bay (Canada) ca urmare a deteriorarii unuia dintre cele patru motoare.

- O persoana a fost ranita dupa ce a cazut pe sine si a fost lovita, duminica dimineata, in statia de metrou Republica, de o garnitura de tren, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta...

- Accident spectaculos in municipiul Buzau. Doi tineri din Simileasca au fost implicați azi-noapte intr-un accident rutier mai puțin obisnuit. Șoferul de 24 de ani si un pasager de 26 de an au vazut moartea cu ochii dupa ce au zburat [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Au zburat cu mașina in casa…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident petrecut vineri pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitatii bihorene Sabolciu, in evenimentul rutier fiind implicate patru autovehicule, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Bihor, Alina Dinu. "Deocamdata…

- Kun Aguero a vazut moartea cu ochii. Jucatorul cotat la 65 de milioane de euro a ajuns la spital dupa un teribil accident. Argentinianul Sergio Kun Aguero (29 de ani), unul dintre starurile de la Manchester City, a trecut prin momente cumplite noaptea trecuta. Sud-americanul a mers la Amsterdam pentru…