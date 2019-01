Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara a avut loc un accident, pe cat de stupid, pe atat de grav, intr-un autobuz care circula prin zona de sud a municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Bucuresti. Accidentul a avut loc in jurul orei 20.30. O adolescenta pasagera in autobuzul cu pricina pur si simplu a cazut in strada, pe carosabil,…

- Viața celor care circula cu mijloacele de transport în comun din Ploiești este pusa în pericol! Asta pentru ca parcul auto al SC Transport Calatori Express SA, societatea de transport în comun din oraș la care acționar majoritar este Consiliul