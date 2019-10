Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul aflat la volanul masinii a suferit doar rani minore, a anuntat Edward O'Brien, comandatul pompierilor din Whitfield County. Soferul tocmai se aplecase ca sa ridice ceva de pe podeaua masinii, moment in care a intrat in camionul plin de lemne. Departamentul de pompieri a postat imaginile pe…

- Profesorul Silviu Gurlui a postat pe pagina sa de Facebook o secvența din traficul ieșean, in condițiile in care se vorbește tot mai des de poluare. O dubița scotea fum pe țeava de eșapament la fel ca un furnal. ””Strigau oamenii dupa masina. Opreste masina ca ne omori…” Este de neimaginat cita poluare.…

- Soferul unui autoturism a intrat cu masina pe care o conducea intr-un sant, iar ulterior, din inertie, s-a izbit intr-un cap de pod. Soferul a adormit la volan. Toti pasagerii au scapat doar cu rani relative usoare. In masina se aflau trei adulti si doi copii. Ei se intorceau la Vaslui de la Iasi unde…

- Un autoturism s-a rasturnat, in urma cu putin timp, joi, 3 octombrie, pe DN2, in zona Castelului de Apa. Interventia salvatorilor nemteni este in plina desfasurare. Vom reveni. Sursa foto: Facebook UPDATE 19.00 – Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați sa intervina la un accident rutier…

- Barbatul de 21 de ani care a murit in judetul Iasi in urma unui accident rutier ar fi fugit de Politie, potrivit unor surse apropiate cazului. Aceleasi surse au aratat ca in masina s-ar fi gasit doua sticle de bere.

- Un automobil Renault Logan a luat foc intr-o intersecție dintr-un oraș brazilian chiar in momentul in care era depașit de un camion de pompieri, care au reușit sa stinga imediat incendiul. Incidentul a avut loc in Guaiba, Brazilia. Intr-o inregistrare video care a fost publicata pe 12 august…

- Soferul care a ucis un copil de 3 ani, pe mama lui, insarcinata, si bunica, la Tulcea, filmat cand iese din masina si fuge. Barbatul, care are 39 de ani, era beat si a intrat cu 150 la ora in curtea unei case. Un accident teribil a avut loc duminica seara pe o sosea din […] Source

- O femeie de 61 de ani, din Iasi, aflata la volanul unei Dacii Logan, nu a acordat prioritate atunci cand s-a inscris de pe un drum comuna pe un drum judetean, lovind puternic masina in care se aflau doi tineri, de 20 si 18 ani. Vehiculul acestora a ars complet.