Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, a fost blocata, in aceasta dupa amiaza, de un accident de circulație ca-n filme. Un Opel care venea in viteza spre Orșova a intrat pe contrasens dupa ce a atins parapetul de pe marginea drumului și s-a dat peste cap. In timpul rostogolirii…

- Circulația pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, a fost blocata, in aceasta dupa amiaza, de un accident de circulație ca-n filme. Un Opel care venea in viteza spre Orșova a intrat pe contrasens dupa ce a atins parapetul de pe marginea drumului și s-a dat peste cap. In timpul rostogolirii…

- Un atelaj a ramas de izbeliște marți dupa-masa, in mijlocul drumului, la ieșire din Alba Iulia spre Cluj, dupa ce calul care o tracta a scapat din legaturi și a luat-o la sanatoasa, cu tot cu ruda, printre mașini. O caruța trasa de un cal care a reușit sa scape din legaturi a semanat panica, […] The…

- Oricum, se anunța un meci interesant, oaspeții dorind sa scape de retrogradare, iar aradenii sa nu alunece spre zona periculoasa a clasamentului. Așadar, de la ora 11, pe “Motorul”, așteptam un duel al ambițiilor și orgoliilor, din care sa iasa caștigatoare trupa lui Ionuț Popa. Vom fi și noi acolo…

- Oricum, se anunța un meci interesant, oaspeții dorind sa scape de retrogradare, iar aradenii sa nu alunece spre zona periculoasa a clasamentului. Așadar, de la ora 11, pe “Motorul”, așteptam un duel al ambițiilor și orgoliilor, din care sa iasa caștigatoare trupa lui Ionuț Popa.…

- DHL, liderul pieței internaționale de curierat expres și logistica susține o calatorie excepționala inaintea celui de-al treilea cel mai mare eveniment sportiv din lume, Cupa Mondiala de Rugby, Rugby World Cup 2019™. Ron Rutland și James Owens au planificat o calatorie remarcabila:…

- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri la ora. Prin urmare, este zona montana a judetelor Suceava, Bistrita-Nasaud, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea,…

- Primavara aceasta, copiii și adolescenții din Romania vor avea parte de o premiera mult așteptata: Karol Sevilla, tanara artista devenita idolul unei generații, va concerta pentru prima oara in Romania, in cadrul turneului "Karol Sevilla y sus hermanas – The European Tour". Cu 9 milioane de urmaritori…