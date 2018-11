Accident azi-noapte la Cristian Un grav accident rutier a avut loc, azi-noapte, in comuna Cristian. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, capitan Cipian Sfreja, in incidentul rutier au fost implicate trei autoturisme. „Au rezultat doua victime. Una are fractura de femur, iar cea de-a doua are un traumatism cranio – cerebral. Ambele persoane au fost transportate la spital, pentru a primi ingrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat trei echipaje SMURD și o autospeciala cu apa și spuma”, a precizat Sfreja. Foto: ISU Brasov The post Accident azi-noapte la Cristian appeared… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

