Accident aviatic. Șapte morți și trei răniți Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului, 7 sunt morti si si alti doi sunt grav raniti", a declarat pentru AFP seful serviciului de pompieri din Popayan, Juan Carlos Ganan. Al treilea ranit este un copil din cartierul unde s-a prabusit avionul, a adaugat Ganan. Autoritatile, care incearca sa tina sub control o scurgere de carburant,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK. Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK.Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, în urma unei busculade care s-a produs joi seara la intrarea pe un stadion din orașul Alger, unde se desfașura un concert rap, informeaza site-ul de știri Sputnik, citat de Mediafax. Potrivit informațiilor, trei barbați și…

- Un atac sinucigaș a fost lansat sambata seara, dupa ora 22,30 (ora locala) de un comandou al jihadistilor Statului Islamic asupra unei sali de festivitați din vestul Kabulului unde avea loc o nunta la care participau mai multe sute de persoane. Autoritațile afgane spun ca acesta este cel mai grav atentat…

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie. Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia…

- Bilantul inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din apropierea Lacului Baikal, a urcat marti la 14 morti, au precizat autoritatile ruse, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Potrivit celor mai recente informatii, 14 persoane au decedat si 13 sunt date disparute", a precizat pentru…

- Cel puțin 13 persoane au decedat în metropola indiana Mumbai dupa ce un zid s-a prabușit marți într-un cartier aflat la periferia orașului, ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile, care au cauzat și probleme în ceea ce privește traficul rutier și feroviar, scrie Mediafax, citând…

- Cel putin 13 persoane au murit sambata dupa ce o cladire in construcție din Cambodgia s-a prabușit, a anuntat un oficial, in tmp ce salvatorii incearca sa ajunga la muncitorii disparuți temandu-se ca sunt prinși sub un munte de fiare contorsionate și moloz, relateaza MEDIAFAX.Cel puțin 23…