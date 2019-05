Accident aviatic în România. Pilotul este la spital pentru investigații Un accident aviatic a avut loc in aceasta dupa-amiaza in țara noastra. Incidentul a fost anunțat de catre reprezentanții Școlii Superioare de Aviație. ”In data de 08.05 2019 la ora 14.30, aeronava Cessna 172, inmatriculata YR-MDA, aparținand Școlii Superioara de Aviație Civila, a fost implicata intr-un accident de aviație, soldat cu avarierea avionului. Pilotul este teafar, a ieșit singur din avion și se afla la spital pentru investigații suplimentare”, au precizat reprezentanții Școlii Superioare de Aviație Civila. Comisie de ancheta și activitate suspendata de ancheta și activitate suspendata Alaturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul pilot Titi Aur a fost implicat, vineri, intr-un accident la Raliul Argeșului. Acesta a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor la unul dintre viraje. Nici Titi Aur, nici copilotul nu au suferit rani grave. Copilotul a acuzat dureri lombare și a fost transportat la spital. Incidentul…

- Accident grav intr-un apartament de pe Aleea Narcisei, din Reșița. In urma unei explozii puternice, viața unui barbat s-a schimbat in totalitate, fiind transportat la spital de urgența, cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.20. Explozia s-a…

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Cluj din Timișoara. Un autoturism s-a facut praf, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Doi tineri au fost transportați la spital.

- Luni, 11 martie, pe DN 1C, intre Somcuta Mare si Satulung, a avut loc un accident de circulatie in urma caruia au rezultat trei victime. Incidentul rutier s-a petrecut dupa ce un sofer de 46 de ani, care nu s-a asigurat, a intrat in coliziune cu un autoturism. “Pe DN 1C, intre Somcuta Mare si Satulung,…

- Sapte persoane, inclusiv ministrul nepalez al Turismului, Rabindra Adhikari, au decedat in urma prabusirii unui elicopter in Nepal, informeaza Autoritatea pentru Aviatie Civila de la Kathmandu, potrivit site-ului postului NDTV.

- Alerta in Romania, in urma unui accident aviatic! O aeronava de mici dimensiuni a aterizat fortat, joi dupa-amiaza, in zona aerodrumului Tuzla. Acesta avea la bord doua persoane, dintre care una a murit la scurt timp dupa incident.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica peste o casa din California. Pilotul și patru persoane aflate in locuința și-au pierdut viața, in timp ce alți doi locatari au fost raniți, scrie BBC News. Avionul cu doua motoare a luat foc in zbor și s-a prabușit peste o casa dintr-o suburbie a Los…