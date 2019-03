Accidentul de autobuz, care transporta 44 de pasageri si venea spre Teheran din provincia Kerman din sud-estul Iranului, s-a produs in zorii zilei, au precizat responsabili locali citati de ISNA.

Soferul se numara printre persoanele decedate.

Iranul are una din cele mai mari rate de decese pe sosele din lume. Accidentele rutiere au facut 16.300 de morti si 336.000 de raniti in cursul ultimului an iranian, conform datelor oficiale.

Acest numar extrem de mare se explica prin starea generala a soselelor, prin nivelul global al parcului auto iranian - lipsit de inovare de-a…