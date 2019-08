Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter si un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au informat autoritatile spaniole, citate de Associated Press. Guvernul regional din Insulele Baleare, care includ insula Mallorca, a anuntat pe Twitter ca accidentul s-a produs…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit în insula spaniola Mallorca, au informat autoritațile spaniole, citate de Associated Press, transmite Mediafax.Guvernul regional din Insulele Baleare, care includ insula Mallorca, a anunțat…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au informat autoritațile spaniole, citate de Associated Press.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala Guvernul…

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Un cumplit accident s-a produs in aceasta seara, pe A1, in judetul Arad, pe sensul catre Timisoara. Doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, șapte persoane au ajuns in stare grava, la spital.

- 'Intre Ulmu si Vultureni s-a produs un accident intre un TIR si un autoturism. Sunt cinci victime, intre care un copil, un bebelus, este decedat. Unui barbat i se fac manevre de resuscitare. Trei persoane au fost transportate la UPU cu o ambulanta SAJ si doua ambulante SMURD', a declarat, pentru…