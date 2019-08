Accident A1, filmat de martori. Un polițist a răbufnit: Tu nu ai copii acasă? Un polițist scrie pe Facebook ca a avut un șoc: ”80% din cei opriti au scos telefoanele sa filmeze, 20% sa acorde ajutor victimelor”, citeaza Mediafax. Polițistul a adaugat: ”Nu va puteti imagina sau trai sentimentele ce te incarca in momentul in care scoti acei copii si tot ce iti doresti este ca ei sa fie bine”. Celor care au asistat filmand accidetul, polițistul le transmite: ”Ba romanule care ai avut bani de un smartphone jmecher si de ultima generatie, ce suflet ai tu (...) sa scoti telefonul din buzunar si sa filmezi (...) suferinta a doi copii mici in varsta de trei ani raniti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in comuna Poiana Lacului din județul Argeș, potrivit Mediafax.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, doua mașini s-au ciocnit in comuna Poiana Lacului. Citește și: Oamenii…

- Un comerciant dintr-o piața din Braila a fost filmat in timp ce injecta pepenii cu un lichid necunoscut. Dupa ce imaginile au ajuns pe Facebook, barbatul a fost dat afara din piața și nu va mai putea face comerț in orașul Braila. Imaginile au fost surprinse intr-o piața din orașul Braila.…

- Un cetatean din Constanta a relatat pe Facebook un incident inspaimantator petrecut in statiunea Mamaia. Pornit sa dea ajutor in cazul unui accident usor a descoperit ca soferul era incapabil sa articuleze vreun cuvant.

- In mediul online, majoritatea nu crede ca oasele din butoiul lui Gheorghe Dinca sunt ale Alexandrei Maceșanu. Mulți scriu ca ”ne-a fost servit un cadavru”. Reacțiile in urma anunțului facut de Alexandru Cumpanașu vin din partea jurnaliștilor și oamenilor care au asistat, vreme de o saptamana,…

- Ioana Chicet-Macoveiciuc, fosta jurnalista, autoarea mai multor carti pentru copii, a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atentia ca in ciuda valului de emotie existent in societatea romaneasca legat de tragedia de la Caracal, „in curand o sa uitam, asa cum am uitat de baietelul inecat in fecale,…

- O doctorita din Baia Mare a primit un mesaj cutremurator de la sotul unei motocicliste, victima intr-un accident: „Merg azi acasa, la copii”, a scris Lucian. Sam Rigo, sotia sa, mama a doi baietei, a ajuns in coma la spitalul din Baia Mare, acum 5 zile. Samuela Rigo, Sam cum o cunosc prietenii, o motociclista…

- Un barbat din Ghimbav, judetul Brasov, este cercetat de politisti pentru ca a condus sub influenta alcoolului, dupa ce a mers cu masina minute bune pe contrasens si apoi s-a tamponat frontal cu o autoutilitara. Incidentul a fost filmat de un alt participant la trafic, iar imaginile au fost publicate…

- Imagini uimitoare au fost postate pe un grup de Facebook. Filmarea arata cum un pacient aflat in Ambulanța SMURD este lovit peste cap cu un baton de parizer, chiar de medicul care ar trebui sa-l ingrijeasca.