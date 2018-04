Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul petrecut duminica la Salina Slanic din judetul Prahova, in urma caruia 22 de persoane, cetateni israelieni, au fost ranite, nu poate fi catalogat nici accident rutier si nici accident de munca. Microbuzul cu turisti s-a rasturnat intr-o curba periculoasa, in tunelul care duce in subteran,…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un microbuz cu turisti israelieni s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in Salina Slanic, cercetarile fiind preluate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul…

- 22 de turisti, dintre care 8 sunt copii, au fost raniti si transportati de urgenta la spital dupa ce microbuzul care ii transporta inspre Salina Slanic s-a rasturnat in tunelul de acces. Potrivit primelor informatii furnizate de catre IPJ Prahova, se pare ca toti turistii sunt cetateni israelieni.…

- Primarul comunei prahovene Floresti, Eugen David, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de conflict de interese, el fiind acuzat ca a emis dispozitii de plata prin care rude ale acestuia au obtinut in mod direct foloase materiale, potrivit Agerpres. Pe portalul instantelor de judecata,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader face lumina in privința actelor de extradare ale fugarului Sebastian Ghița. Acesta a postat, pe pagina personala de Facebook, ca nu Ministerul Justiției a a cerut verificari la Curtea de Apel Ploiesti, ci este, probabil, o initiativa

- Codruț Oprea, polițistul lovit cu o sticla in cap de un interlop, este in coma de 8 ani. Ofițerul de la combaterea crimei organizate care a fost rapus de lovitura fulgeratoare a lui George Daniel Uta, din clanul ”Ghenosu, nu mai are nicio șansa la o viața cat de cat normala. Tanarul este imobilizat…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Pisculesti, judetul Prahova, se numara printre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia. ”Era lacatus. Foarte linistit, foarte muncitor si foarte cinstit”, spune tatal acestuia. Potrivit familiei, el lucra ca lacatus la uzina chimica din…

- Mircea Badea a anunțat in pasa dintre emisiunile Sinteza Zilei și In Gura Presei ca o sa contribuie și el cu o suma consistenta, dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s

- Mihai Gadea, Mugur Ciuvica și Antena 3 sunt obligați sa ii plateasca Laurei Codruța Kovesi 300.000 de lei daune morale, pentru ca i-au incalcat drepturile la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata, a decis, marți, Curtea de Apel Ploiești. Instanța a mai decis ca Antena 3 și Mihai…

- Atac fara precedent la adresa Laurei Codruta Kovesi dupa verdictul judecatorilor din procesul cu Antena 3. Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur…

- Prahova poate fi tinta unor atacuri teroriste Florin Tanasescu Se pot intampla ziua sau noaptea. Dimineata sau seara. Au avut loc in Europa, se pot intampla si in Romania, care, pana acum a fost ferita de astfel de evenimente: atacurile teroriste. Asta si datorita structurilor pe care, nu de putine…

- Clasa politica se afla intr-un nou scandal legat de protocoalele pe care Serviciul Roman de Informații le-a incheiat, de-a lungul timpului, cu instituțiile statului. Premierul Viorica Dancila a solicitat, vineri seara, desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului.…

- Reacția MAE in contextul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal. Ministerul Afacerilor Externe a spus, miercuri, ca Romania iși exprima solidaritatea deplina cu Marea Britanie in contextul crizei generate de otravirea fostului spion Serghei Skripal, fapta atribuita Rusiei. „Exprimandu-si solidaritatea…

- Cinci localnici din Nadas, satul pierdut de locuitori in instanta, au intrat in greva foamei in fata Tribunalului Olt, nemultumiti ca instanta a decis rejudecarea dosarului. Cinci localnici din Nadas, judetul Arad, unde familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Luiza Radulescu Pintilie Asa cum avertizasera inca de vineri, angajatii Salinei Slanic au continuat ieri sa protesteze, nemultumiti de nivelul minim al salariilor pe care ar trebui sa le incaseze astazi si de rezultatul rundelor de negocieri purtate saptamana trecuta cu directorul general al Societatii…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- F.T. Cu riscul de a ne transforma “in avocații diavolului”, cum ar concluziona perdanții unui proces aflat pe rol la Curtea de Apel Ploiești, putem afirma ca, da, actul de justiție trebuie indeplinit corect, cu celeritate, sa fie transparent și fara partinire. Pe de alta parte insa, balanța trebuie…

- Curtea de Apel Ploiesti a condamnat-o definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru infractiunea de delapidare, pe o fosta angajata a unei banci care in urma cu sapte ani a sustras din tezaurul sucursalei din Ploiesti a bancii mai multe tancuri de euro, dupa care a pus foc in camera tezaurului, informeaza…

- Minerii de subteran de la Salina Slanic nu au mai intrat, vineri, in galeriile de sare si au ramas la suprafata, protestand allaturi de colegii lor, dupa ce discutiile cu directorul Salrom, Dumitru Matei, nu au dus la rezolvarea revendicarilor angajatilor salinei, a declarat liderul de sindicat Alexandru…

- Directia Nationala Anticoruptie da lovitura, chiar inainte ca ministrul Justitiei sa faca marele anunt privind soarta Laurei Codruta Kovesi. Procurorii au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare…

- Minerii de la Salina Slanic au suspendat, miercuri seara, protestul spontan declansat in urma cu aproximativ 36 de ore, liderul de sindicat Alexandru Dragoi spunand ca acesta va fi reluat, daca negocierile cu reprezentantii Ministerului Economiei si conducerea Salrom vor esua.Dragoi a declarat, pentru…

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3.

- Dragoi a declarat, pentru AGERPRES, ca cei aproximativ 80 de mineri aflati in subteran, dar si ceilalti care se aflau in protest au plecat acasa, iar joi dimineata vor relua lucrul. De asemenea, in cursul zilei de joi sunt asteptati la Salina Slanic reprezentanti ai Ministerului Economiei,…

- Uniunea Europeana va ridica la 100 de milioane de euro contributia sa la finantarea fortei militare comune G5 constituite de cinci state africane - Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania si Niger - pentru a lupta impotriva jihadistilor in regiunea Sahel, pe fondul recrudescentei atacurilor rebelilor,…

- Potrivit reprezentantului protestatarilor, Alexandru Dragoi, miercuri este a doua zi de protest a angajatilor minei de sare din Slanic. Dragoi a precizat ca cei aproximativ 80 de mineri care au coborat in subteran marti dimineata se afla in continuare acolo, refuzand lucrul, in timp ce colegii…

- Protestul declanșat cu o zi in urma de minerii care lucreaza la Salina din Slanic, județul Prahova, și care acuza ca primesc salarii foarte mici comparativ cu munca pe care o depun continua miercuri. Intrați in subteran marți la ora 7.00, aproximativ 80 de mineri au ramas acolo peste noapte, pentru…

- Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma lor de protest. Liderul de sindicat Alexandru Dragoi a declarat ca la protest participa aproximativ 80 de mineri care se afla in subteran si aproximativ 110 muncitori de…

- Un protest a izbucnit marți la mina de sare de la Slanic, in județul Prahova. Nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de munca, minerii care coboara in subteran și colegii lor care lucreaza la instalația unde se prepara sarea au incetat lucrul.Ei spun ca au salarii sub 2.000 de lei. Aproximativ…

- In urma cu doi ani, procurorul Negulescu aproape ca a bagat in faliment o companie mutinationala, a declarat avocatul Pipera. Este vorba de celebrul dosar Lukoil, in care procurorul Portocala a evaluat un prejudiciu de aproape 230 milioane de euro si a acuzat conducerea companiei de evaziune fiscala…

- Anunțul a fost facut in contextul discuțiilor aparute in spațiul public in ultimele zile dupa scandalul declanșat de acuzele aduse de fostul deputat Vlad Cosma procurorilor de la DNA Prahova.

- Tinerii aflați in arestul IPJ Buzau pentru trafic de etnobotanice s-au saturat repede de detenție și au facut cerere de eliberare. Ei au contestat masura arestului preventiv dictata de instanța pe 5 februarie, insa magistrații de la Curtea de Apel Ploiești le-au respins acțiunea ca nefondata. Cei patru…

- Curtea de Apel Targu Mureș anuleaza definitiv decizia de inființare a Liceului Teologic Romano-Catolic. Instanța a respins astfel recursurile formulate impotriva hotararii Tribunalului Mures, care prevedea anularea deciziei de infiintare a institutiei de invatamant. Actualul sef al ISJ Mures, Ioan Macarie,…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- ICCJ a decis citarea lui Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa a publicat in luna martie 2016 o declaratie data…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Profesoara Mihaela Burnel avea atunci 25 de ani, preda geografia la Scoala din localitatea buzoiana Padina, anul scolar 2014-2015 fiind cel de-al doilea an in care se afla la catedra. In timpul unei ore, i-a aplicat o corectie fizica, in fata celorlati copii, unui elev care se plimba prin clasa.…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…