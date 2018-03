Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce incidenta tuberculozei raportata la suta de mii de locuitori a scazut semnificativ in ultimii ani in Tara Oasului, in sudul judetui aceasta inregistreaza cele mai ridicate cote.

- Compania Lidl Romania SCS, cea care administreaza activele imobiliare ale grupului german, a primit in februarie o infuzie de capital de 100 mil. euro, cea mai mare din aceasta luna. Banii au venit din Germania, de la compania mama. Aceasta firma - Lidl Romania SCS - se ocupa de achizitia terenurilor…

- Ministrul Mediului a anunțat lansarea unui proiect menit sa creasca producția de energie din resurse regenerabile. Ministrul a precizat ca este nevoie de informare, atat la nivelul autoritaților, cat și la nivelul cetațenilor, despre cum se poate contribui la scaderea emisiilor de carbon. “Suntem nu…

- Documente atasate: Subiectele geografie bacalaureat BAREM CORECTARE GEOGRAFIE BACALAUREAT SUBIECTE GEOGRAFIE SIMULARE BACALAUREAT 2018, potrivit EDU.RO. Joi va fi sustinuta proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a. Rezultatele vor fi afisate…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Guvernul ia in discutie criza de imunoglobulina si intentioneaza sa aloce bani din fondul de rezerva pentru achizitia de doze. Sumele urmeaza sa ajunga catre compania nationala Unifarm, care se va ocupa de achizitia dozelor necesare.

- Teatrul nu are limite de varsta, dar nici de limbaj, dupa cum ne demonstreaza 50 de copii cu deficiente de auz. Uniti de un singur scop, elevi de la scoli speciale si scoli cu program normal din Bucuresti au acceptat provocarea proiectelui "Cuvinte care se vad, gesturi care se

- Noi proteste de amploare in Slovacia, dupa demisia premierului Robert Fico. Aproximativ 65.000 de oameni au ieșit in strada pentru a cere alegeri anticipate. Este a treia saptamana cand astfel de manifestații de amploare au loc la Bratislava, pe fondul scandalului provocat de asasinarea jurnalistului…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca ieftina. …

- Baieții deștepți din imobiliare ar putea primi o noua pomana de la stat, dupa ce samsarii care au construit cartiere intregi ”pe persoana fizica” au primit recent o amnistie fiscala . Dar, daca in privința amnistiei fiscale era vorba de taxele și contribuțiile sociale, acum este vorba de TVA. Potrivit…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- Unii lauda stilul de viața al nemților, care prefera sa inchirieze. Cica i-ar face mai dinamici, mai flexibili, mai puțin atașați… Dar noi nu suntem nemți. Romanii sunt nativ mai inclinați spre stabilitate, iar locuința personala satisface aceasta nevoie. Dupa o lunga perioada in care proprietatea a…

- Bugetul județului Maramureș pentru anul 2018, votat de consilierii județeni in cadrul ședinței din luna februarie a fost prezentat in detaliu, pe capitole, de catre președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Acesta a aratat ca fondul de rezerva bugetara, care pana in anul 2016 era un…

- Eurodeputata PSD Claudia Țapardel atrage atenția ca impunerea unor condiționalitați suplimentare in vederea accesarii fondurilor europene este injusta și incurajeaza discursul anti-european.

- Ieri, un tinar de 27 de ani, din Stulpicani, a fost ranit dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a intrat cu mașina intr-o autoutilitara condusa regulamentar din sens opus de un consatean de-al sau. Tinarul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l de…

- Simularea Evaluarea Nationala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-A vor sustine saptamana viitoare simularea probelor scrise de la Evaluarea Nationala. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. Simularea Evaluarea Nationala 2018. Luni, 5 martie, are loc proba…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 1 martie 2018.Dolarul australian AUD 2,9514 Leva bulgareasca BGN 2,3817Dolarul canadian CAD 2,9735Francul elvetian CHF 4,0409Coroana ceha CZK 0,1833Coroana daneza DKK 0,6255Lira…

- Ediția 2018 a targului ARpicultura iși deschide maine porțile. Expoziția de miere, produse apicole, dulciuri, conferințe de specialitate, produse și utilaje pentru apicultori, va fi deschisa maine, 24 februarie, de la ora 9.00 la ora 18.00 și duminica intre orele 9.00- 16.00. Accesul aradenilor este…

- Achiziția mobilierului stradal de pe Mețianu nu a atras doar critici ale aradenilor surprinși de prețurile mari achitate de municipalitate, fiind deschis și un dosar de cercetare penala, in urma cu patru ani. In februarie 2014, Parchetul de pe langa Judecatoria Arad anunța, printr-un comunicat, ca „se…

- Targul spaniol de arta contemporana ARCO s-a deschis miercuri la Madrid, in contextul unei polemici iscate de retragerea controversata a unei instalatii a artistului Santiago Sierra care evoca "detinutii politici" catalani, informeaza AFP. Organizatorul targului, compania publica IFEMA,…

- "Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018 se suspenda accesul vizitatorilor (...) in toate sectiile spitalului, pe termen nelimitat", informeaza conducerea institutiei, printr-un anunt dat miercuri…

- Scumpirile succesive de anul trecut, atat la energie electrica, gaze naturale, carburanti, cat si alimente impun schimbarea cuantumului cosului minim lunar, cat si a modului de calcul a acestuia. Argumentul adus de mai multi politicieni in favoarea proiectului legislativ este ca, in ciuda majorarii…

- Extragerea bonurilor fiscale castigatoare emise intre 1 si 31 ianuarie 2018 este programata duminica, de la ora 19.50. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

- Accesul la blogul principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost blocat joi la ordinul Roskomnadzor, în urma cererii miliardarului Oleg Deripaska, vizat de o ancheta recenta realizata de Fondul de Combatere a Coruptiei, fondat de opozant, potrivit France Presse, citata…

- Orice inculpat are dreptul sa faca denunturi, insa este obligatia procurorilor de a verifica veridicitatea celor denuntate, a afirmat procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. „Sunt situatii in care inculpatii vin si fac denunturi la DNA sau la alte structuri de…

- Consilierii locali care se aduna joi in sedinta ordinara au de votat mai multe proiecte de hotarare referitoare la cumpararea de tramvaie noi si second-hand. Bani de la UE „Avem alocata, prin Programul Operational Regional (POR) pe Axa de Mobilitate Urbana, suma de 36 milioane de lei…

- Comertul modern, ce cuprinde lanturile de hipermarketuri, supermarketuri, cash & carry, discount si proximitate moderna, a ajuns la sapte miliardari în euro anul trecut, potrivit estimarilor ZF. Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- In topul celor mai mari 15 proprietari de paduri din Romania, dupa suprafata detinuta, sunt prezenti cinci jucatori privati, din care unu sigur este „mosier“ roman, respectiv Sturdza Gheroghe Ioan Eric, care se trage dintr-o familie de domnitori, familia Sturdza. „Statul roman ar trebui…

- "Pentru acei angajatori care au asigurat majorarea salariilor pentru angajati (precum persoanele fizice incadrate in grad de handicap grav, persoane care desfasoara activitati de creare de programe de calculator, cele care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si cei sezonieri) cu cel putin…

- Dupa țeapa luata de cei care au lucrat in grupe de munca, și carora, in urma recalcularii, le-au rezultat pensii mai mici, a venit randul celor cu pensii de invaliditate: Daca se imbolnavesc și mai rau, acestora le scade pensia de invaliditate! Prezentam azi un caz uluitor, in care, pensia a fost scazuta,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. „Anul acesta va fi anul schimbarii modelului de…

- Ministerul Afacerilor Interne si Institutiile Prefectului au elaborat un format standard al paginilor de internet, care faciliteaza accesul cetatenilor la informatiile publice, printre care eliberarea pasapoartelor simple, operatiunile privind permisele de conducere si inmatricularea vehiculelor.

- Fondul american de investitii Blackstone Group discuta preluarea unui pachet de aproximativ 55% din actiunile diviziei Financial & Risk a grupului Thomson Reuters Corp pentru o suma de peste 17 miliarde de dolari ...

- SC RATBV SA a lansat zilele trecute licitatia pentru achizitia de energie electrica in urmatoarele 12 luni. RATBV cauta un furnizor de energie pentru alimentarea troleibuzelor si a celorlalte instalatii si cladiri. Potrivit documentatiei postate pe site-ul Sistemului de Achizitii Publice…

- Programul de guvernare vine cu cateva modificari, adaptate cerințelor ALDE. "In 2017 ne-am respectat angajamentele fața de cei care ne-au votat și implicit au avut incredere in programul de guvernare propus. Ne-am angajat ca vom duce creșterea economica in buzunarul romanilor și am reușit asta - puterea…

- Misa, despre stimulentele oferite inspectorilor fiscali: Fondul nu se constituie din amenzile aplicate Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile…

- Un grup de lucru, format din specialisti in istorie si arhitectura, a stabilit conditiile de exploatare, activitatea de taiere a copacilor urmand sa inceapa de joi, 25 ianuarie, dupa ce firma care se ocupa de aceasta operatiune va incheia toate pregatirile necesare. "Activitatea va fi efectuata…

- Cand vine vorba de ecrane, de accesul copiilor la tehnologie, ne intrebam adesea cum sa ii oferim copilului suficienta tehnologie ca sa se poata adapta contextului actual, dar, in acelasi timp, ca aceasta sa nu ii faca rau. Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si…

- Medicul specialist gastroenterolog Andrei Groza face parte din noua generație de cadre medicale, generație in care ne punem speranțele ca va schimba, puțin cate puțin, din imaginea medicului “zeificat”, la care se poate ajunge doar apeland la relații sau, evident, cu “plicul”. L-am cunoscut deloc intamplator,…

- De asemenea, a fost mandatat directorul general al Transgaz sa negocieze si sa semneze documentele aferente asocierii.'Intreaga responsabilitate privind incadrarea operatiunii in normele legale aplicabile si in prevederile bugetare aprobate, privind negocierea si semnarea documentelor aferente…

- Va reamintim ca in urma cu doi ani și jumatate primarul Nicolae Robu a transmis o adresa directorilor de școli din Timișoara prin care le cerea sa permita accesul timișorenilor pe terenurile de sport in afara orelor și pana la lasarea intunericului. In schimb, Robu asigura ca municipalitatea…

- Fondul de rezerva pentru vremuri grele al Rusiei a incetat sa mai existe la 1 ianuarie anul acesta, a anuntat ministerul de finante, citat de Moscow Times. Infiintat in 2008, Fondul de Rezerva a fost un instrument menit sa ajute bugetul in vremuri de criza, mai ales cand petrolul are un pret mic.

- Centrul orasului Nisporeni s-a transformat intr-un loc de poveste. Pentru oamenii de acolo a fost inaugurat in premiera un targ al sarbatorilor de iarna, cu patinoar, planetariu si tobogane. Accesul este gratuit pentru toti doritorii.

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- "Ministrul Sanatatii va semna marti, 9 ianuarie 2018, contractele pentru achizitia unui numar de 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) cu care vor fi dotate mai multe spitale judetene de urgenta si din Bucuresti (....) care nu detin aceste echipamente",…

- Pana la votarea de catre Consiliul Local al Municipiului Pitești a prețului abonamentelor pentru accesul la concertele organizate de Filarmonica Pitești in semestrul I al acestui an (din stagiunea 2017-2018), conducerea Filarmonicii Pitesti a decis sa vanda bilete la primele concerte din luna ianuarie.…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Analizele de specialitate arata ca vor aparea noi afaceri, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, inclusiv inițiative romanești. Accesul rapid, organizarea eficienta si convenabila, precum si utilizarea resurselor existente constituie principalele avantaje ale afacerilor din…

- Angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au actionat, duminica dimineata, cu sase utilaje cu lama si material antiderapant si o autofreza in zona montana Ranca, unde a fost viscol, iar zapada din decor a fost antrenata pe carosabil. Potrivit reprezentantilor SDN Targu-Jiu, in…