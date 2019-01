Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este despre iubire si afectiune, despre oameni dragi si despre daruri pentru acestia. Nu exista femeie care sa nu isi doreasca sa primeasca in dar produse care sa ii puna in evidenta feminitatea si atuurile in mod general. Intre cele mai interesante idei de cadouri pentru Craciun potrivite…

- Presedinta Curtii Supreme, Cristina Tarcea, a povestit, joi, dupa tragerea la sorti a completelor de 5 judecatori motivul pentru care procedura a avut loc abia astazi desi CCR decisese . Bilele folosite la tragerea la sorti care au fost comandate in Franta s-au ratacit. Judecatorii au apelat initial…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat joi ca bilele folosite pentru tragerea la sorti a noilor completuri de cinci judecatori au avut o "epopee frumoasa", fiind cumparate din Franta de la o firma gasita pe Internet si "ratacite" pe un aeroport din Germania. Pe…

- Din dorinta de a avea cat mai multe modele de incaltaminte, multe femei prefera sa achizitioneze pantofi care risca sa se deterioreze inca de la primele purtari. Daca te numeri printre ele si esti dezamagita de modul in care arata pantofii tai, a venit timpul sa renunti la acest prost obicei de a cheltui…

- Femeile iubesc sa poarte pantofi de dama din piele cu toc. Sunt foarte versatili si nu se vor demoda niciodata. Mai ales daca ne referim la stilettos, acest model nu ar trebui sa lipseasca din garderoba de baza. Dar...

- Obsesia capetelor incoronate pentru frumusete si tinerete este cunoscuta. Ce erau dispuse sa faca imparatesele si printesele pentru a se mentine tinere si frumoase? In zilele noastre, practicile lor par cel putin neobisnuite.