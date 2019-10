Stiri pe aceeasi tema

- Toamna se numara bucuriile impartașite cu comunitatea din care Fundația Rafael face parte. Un rod hranitor, plin de savoare, dar și pastrator al semințelor viitorului este Festivalul Rafael, ajuns la cea de-a noua ediție. Denumit sugestiv ,,Pot fi prietenul, colegul sau ruda ta. Accepta-ma așa cum sunt!”,…

- In ultimii trei ani, politica administrației locale de la Campia Turzii a fost direcționata inspre descurajarea persoanelor care solicita ajutor social in mod necuvenit. Astfel, am facilitat dezvoltarea sectorului de

- 25 de insoțitori și asistenți personali pentru persoanele cu handicap din comuna Albeni au efectuat concediul de odihna in acest an dar nici pana in prezent nu și-au primit banii pe perioada in care au beneficiat de zilele libere. Nu se știe unde au disparut banii de la primarie pentru concediile…

- Sezonul fotbalistic 2018-2019 a fost o mare dezamagire pe plan local și asta deoarece clubul municipalitații - CS Campina - nu a fost inscris in campionat din cauza litigiilor cu HM Junior și cu Asociația Județeana de Fotbal Prahova. O mare dezamagire in primul rand pentru copiii inscriși la secția…

- Ex-ministrul Apararii, Eugen Sturza, reacționeaza la acuzațiile lui Pavel Voicu, actualul ministru, precum ca ex-liderul PD, Vlad Plahotniuc, venea la Minister ca la el acasa și era intampinat cu onoruri militare”. „Pot accepta frustrarile ministrului socialist, dar nu pot accepta falsurile și minciunile…

- OMV Petrom continua implicarea in educația profesionala din Romania printr-o noua ediție, Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei, unul dintre cele mai ample proiecte de formare a elevilor din școlile profesionale. Ajuns la cea de-a cincea ediție, proiectul are o misiune pe termen lung, urmarind sa…

- Accidentele rutiere și primul ajutor in Social / on 08/08/2019 at 12:15 / In ultima perioada, salvatorii din cadrul ISU Teleorman au sesizat ca la unele accidente rutiere sau evenimente cu victime, o parte dintre cetațenii care vor sa dea o mana de ajutor persoanelor aflate in dificultate, fac acest…

- Cea de-a IV-a editie a „Istoriei la persoana intai” intai incepe din 5 august 2019. In acest an se adauga personaje noi: ii vom cunoaste si pe Johann Martin Honigberger si pe AnneMarie Schnell Sbarcea. Din 5 august pana in 29 septembrie 2019, istoria Brasovului va fi din nou spusa „pe viu”,…