Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal in ședința de consiliu local al comunei Vadu Pașii, unde aleșii majoritari au introdus pe ordinea de zi, pe ultima suta de metri, un proiect prin care se solicita schimbarea viceprimarului Cristinel Georgescu (PNL). Tentativa de inlocuire a vicelui a fost blocata printr-o manevra a unui…

- Membru al USR, Andrei Caramitru, promite ca in momentul in care partidul din care face parte va ajunge la guvernare, atunci va fi comandat un audit profesionist in fiecare primarie și instituție din țara, iar la final cei angajați pe pile vor fi trimiși acasa, iar dosarele la DNA.Citește și:…

- Uniunea Salvati Romania (USR) anunta ca a devenit, vineri, membru al partidului ALDE Europa, urmare a unui vot in unanimitate la Consiliul ALDE care a avut loc la Zurich, in Elvetia, unde au fost prezenti si liderul formatiunii, Dan Barna, si senatorul Radu Mihail. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit documentului, Teodorovici arata ca banii prevazuti pentru plata salariilor pentru trimestrul al IV-lea sunt insuficienti. Ministrul Finantelor reaminteste obligatia ordonatorilor principali de credite de a se incadra in cheltuielile aprobate prin buget, ceea ce ar insemna fie o restructurare…

- Dupa votul de la alegerile europarlamentare, PNL e pe cai mari si se pregateste sa lanseze o motiune de cenzura, dar si sa schimbe Avocatul Poporului. Senatorul de Timis, Alina Gorghiu, spune ca toate partidele din opozitie sunt alaturi de liberali in demersul de a o da jos pe Dancila de la Palatul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la DC News Live, ca dupa alegerile europarlamentare social-democrații urmeaza sa propuna un nou vicepremier.„Trebuie sa mai gasim un om, pentru ca Viorel Stefan a fost acceptat la Curtea de Conturi”, a declarat Liviu Dragnea. Viorel Stefan,…

- La inceputul intrevederii, Lavrov a deplans ca in prezent relatiile bilaterale ruso-americane se gasesc ''intr-o stare trista''. ''Vedem ca exista suspiciuni si prejudecati (...) Aceasta dauneaza atat securitatii voastre cat si a noastre si provoaca ingrijorari in lume'', a explicat ministrul rus…