Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail Acatistul Sfantului Arhanghel Mihail – Troparul, glasul al 4-lea Mai-mare voievodule al ostilor ceresti, Mihaile, rugamu-te pe tine noi, nevrednicii, ca sa ne acoperi pe noi cu rugaciunile tale si cu acoperamantul aripilor maririi tale celei netrupesti. Pazeste-ne pe noi cei ce cadem cu deadinsul si strigam: Mantuieste-ne pe noi din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus. Condac 1: 1: Alesule Voievod al Puterilor ceresti si aparator al neamului omenesc, aceasta cantare de multumire aducem tie noi, cei izbaviti prin tine din necazuri; ci tu, ca unul care stai inaintea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie in fiecare an, pe data de 26 octombrie. El este unul dintre marii sfinți mucenici, facator de minuni și tamaduitor. Aceasta a fost viața Sfantului Dimitrie Izvoratorul de Mir. Primii ani de viața Sfantul Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun (Tesalonic).…

- "Nu incercam sa forțam legea, nu este misiunea mea ca primar sa fiu primul care da tonul dezordinii. O sa verificam cu atenție ce s-a intamplat, de ce pe locația in care se trage de 25 de ani, deodata nu se mai poate, pe o lege care funcționeaza din 1995. E cusuta cu puțina ața roșie toata povestea…

- Detalii despre aceasta sarbatoare, precum si traditii si obiceiuri in aceasta zi, gasesti aici.Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva – Troparul, glasul al 4-lea intru tine, Maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip, ca luand Crucea, ai urmat lui Hristos si lucrand ai invatat sa nu se…

- De ziua de naștere a Simonei Halep, WTA a publicat un filmuleț in care cea mai buna jucatoare din actualul clasament al tenisului feminin este surprinsa in momente emoționante și amuzante deopotriva. „Bucura-te de ziua ta de nastere, Simona Halep! Iata cateva amintiri frumoase de care sa te bucuri!”,…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe ganduri pe fanii acesteia. Totul vine dupa ce au aparut zvonuri ca starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a agravat. Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei…

- La Tribunalul Bucuresti a existat ieri un nou termen al procesului dintre Clubul Sportiv al Armatei si FCSB privind folosirea ilegala a numelui si marcii Steaua de catre echipa lui Gigi Becali, in perioada 2004 - 2014. Prejudiciul se ridica la 37 de milioane de euro.

- Statele Unite sunt deschise pentru un schimb de teritorii intre Kosovo și Serbia, ca parte a unui acord de normalizare a relațiilor dintre cei doi foști inamici din razboiul iugoslav, a declarat vineri consilierul american pentru Securitate Naționala, John Bolton, informeaza site-ul Politico.eu.SURSE…

- Cei care aleg sa urmeze o cariera intr-o institiție de forța aparținand Ministerului Afacerilor Interne, se bucura de bucura de un venit stabil și sigur, care reprezinta una dintre principalele motivatii pentru tinerii ce vor sa ramana in tara si sa lucreze la stat. Veniturile la incadrare variaza in…