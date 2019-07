Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Bistra gazduiește duminica, 7 iulie 2019, un eveniment cultural-artistic special care sub genericul „Acasa la Bistra” reunește dansuri, cantece și tradiții populare specifice zonei. Evenimentele vor debuta la ora 15,00 cu o slujba Te Deum, iar deschiderea oficiala va fi marcata in sunet de tulnic…

- Vineri, 28 iunie, de la ora 17,00, in Sala Ars Nova de la Casa Carții, colocviul cu tema „Renunțarea la suferința”, susținut de calugarul tibetan Geshe Jampa Gelek (foto), in cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Intalnire cu spiritualitatea tibetana”, coordonat de promotorul cultural…

- In a doua zi de Rusalii, creștinii ortodocși sarbatoresc Lunea Sfantului Duh. Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh, in calendarele romanești aceasta zi fiind trecuta ca sarbatoarea Sfintei Treimi. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica…

- Sambata, cu o zi inainte de sarbatoarea Rusaliilor, sunt pomeniti cei trecuti in nefiinta. Potrivit credintei populare, sufletele mortilor (mosilor) parasesc mormintele in Joia Mare (cea de dinaintea Pastilor), ratacesc printre cei vii si se intorc la locul lor in Ajunul Rusaliilor. Momentul poarta…

- Potrivit credinței ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, se sarbatoreste Inalțarea Domnului. Se inroșesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Paști, iar salutul de Inalțarea Domnului este “Hristos s-a inalțat! – Adevarat s-a inalțat!”. Sarbatoarea de anul acesta este…

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, proiect cultural unic in Europa, va debuta la sfarșitul acestei saptamani intr-un nou concept, la Negrileasa, in indragita arie naturala protejata Poiana Narciselor. Proiectul cultural are ca scop cercetarea, conservarea, promovarea…

