- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- Cum Pastele va pica, anul acesta, pe 8 aprilie, vacanta elevilor va incepe mai devreme. Copiii se vor bucura de 11 zile libere. Incepand cu data de 31 martie, toate școlile vor fi inchise. Cursurile se vor relua abia pe 11 aprilie. De asemenea, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, va…

- Una dintre realitatile societatii noastre este numarul tot mai mare de persoane care pleaca peste hotare pentru un trai mai bun. Cei ce si-au intemeiat deja o familie si pleaca singuri, fara partener sau copii, lasa in urma lor un gol emotional imens. Acelasi gol il lasa si un parinte ce-si reface viata…

- Daca iți place kebabul de pui, e mai sigur și mai sanatos sa ți-l prepari singur. Iar daca nu știi cum, Jamie Oliver te invața in rețeta de fața cum sa faci kebab de pui cu șofran la tine acasa.

- Cel putin doi fani au invadat terenul London Stadium, nemultumiti de evolutia favoritilor de la West Ham United, care au pierdut un nou meci in Premier League, scor 0-3, cu Burnley, informeaza BBC.Primul incident a avut loc dupa ce Burnley a deschis scorul in minutul 66, cand un fan a incercat…

- Odata ce primavara a început sa își intre în drepturi, ultimele semne ale iernii au început sa dispara. Zapada ce s-a așezat abia saptamâna trecuta s-a topit, lasând baltoace și noroi peste tot. Daca în general oamenii se mai plâng ca își murdaresc…

- O asistenta din Romania a șocat Italia datorita metodelor de a jefui barbatii care-i cadeau in capcana. Femeia iși invita amanții acasa, ii droga și apoi le fura bani de pe carduri, noteaza Gazeta romanilor din Italia.

- 10 minute cu Ionut Lupescu. Adresam intrebari si ascultam. Cuprinde obiectivul camerei cu privirea si inregistram. Sa-i dam on! De unde vine Angelo? Din cate mi-au spus parintii mei, a venit de la nasul meu de botez, Puiu Ionescu de la Rapid, partenerul din atac al lui Nicky Dumitriu.…

- Luni seara, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unei curse tensionate, caci cele zece vedete ramase in competiția "Asia Express" vor face echipa cu adversarul. Daca pana acum concurenții au luptat alaturi de cei dragi, aceasta reconfigurare ii va scoate iar din zona de confort…

- Madalin Boerica, in varsta de 24 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore si este acuzat de talharie. Tanarul a jefuit vineri seara o casa de pariuri din centrul orasului si a furat suma de 7000 de lei.

- Proaspat eliberat din inchisoare, fostul ministru și europarlamentar PSD, a marturisit pe pagina sa de Facebook ca in Penitenciarul Rahova a avut parte de "respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodata cu atata intensitate. Acolo, in mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznadejde,…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege venit dinspre Executivul Romaniei. Legea prevede ca angajații care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, iar aici, spre deosebire de proiectul initial, pot intra si orele suplimentare. Zilele și intervalul orar in care angajatul…

- Intalnirea autoarei cu publicul a fost programata, in inima Cetații Alba Carolina, marți, 27 februarie 2018, la Cafeneaua Framm’s, la ora 18.30. Cartea cu care Maria Mazilu și-a cucerit, deja, cititorii are doua „chipuri”: pentru cei mici este o istorie cu talc despre trei pisoi abandonați si salvați,…

- Beyonce și-a recapatat formele rubensiene dupa ce a dat naștere unei perechi de gemeni la mijlocul anului 2017. Diva arata minunat și poarta ținute tot mai provocatoare, care-i pun in evidența picioarele și abdomenul foarte tonifiate, scrie realitatea.net.

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionand ca, in prezent, in Bucuresti, se simte ca acasa. Titlul i-a fost acordat de primarul Capitalei, la eveniment participand, printre altii, Ilie Nastase, Andrei Pavel si Bogdan…

- Naționala de baschet a Romaniei s-a impus dupa un meci dramatic in Croația, 58-56, una dintre cele mai puternice echipe din baschetul mondial intr-un meci contand pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2019. De la croați au lipsit vedetele care evolueaza la formațiile de top din NBA și Euroliga…

- Aylin Cadir, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, in varsta de 2 ani jumatate si Amza, de doar 3 luni, insa in urma cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele. „Eu la nunta imi inchipuiam ca o sa am o fetita si un baiat,…

- O noua zi se incheie, o zi din toamna anului 2017. E 8.30 seara. Plec de la birou, unde detin o functie cu raspunderi mari, intr-o companie importanta in care muncesc de 16 ani. Este din nou tarziu si ajung grabita la mama de unde trebuie sa o iau pe Maria mea de 5 ani si sa traversez Bucurestiul pana…

- Daca nu ai in plan sa obtii o culoare indrazneata, precum blondul platinat, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru care nu ai putea face pe hair-stilistul in intimitatea caminului tau. Iata ce trebuie sa faci pentru a evita greșelile pe care multe femei le fac atunci cand aleg sa iși vopseasca parul…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei...

- La inceput de primavara, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat, in colaborare cu ambasadele Republicii Moldova și asociațiile din diaspora, organizeaza programul cu genericul „Marțișor de acasa”, noteaza Noi.md. Programul guvernamental…

- La 100 de ani de la nasterea lui Ingmar Bergman (1918-2007), Festivalul International de Film Transilvania organizeaza o ampla retrospectiva dedicata legendarului regizor si scenarist suedez. O selectie de sapte filme din cariera sa si o expozitie multimedia despre influenta lui in moda si arta vor…

- O familie de romani, stabilita in Occident, este gata sa revin in tara natala, dupa ce s-a confruntat cu o situatie stanjenitore. La scoala, copiiilor le-a fost explicat cum vin bebelusii pe lume. Desenul explicit cu care au ajuns acasa i-ascos din minti pe parintii.

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- BERBEC 21.03-20.04: Lucrurile par sa progreseze si va apropiati curand de succes. Acum este o ocazie sa faceti o impresie buna, mai ales ca plasarea Lunii va ajuta planurile sa infloreasca. Ar fi bine sa socializati si sa va bucurati de compania celorlalti. TAUR 21.04-21.05: Jupiter va face…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Familiile cu o situație materiala precara se vor putea caza gratuit intr-un centru special amenajat, atunci cand vin in Cluj-Napoca pentru evaluarea sau internarea copilului bolnav. Asociatia Life Education for All ofera, prin proiectul “Acasa” cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste care…

- Una dintre cele mai dificile si mai frumoase misiuni pe lumea asta este salvarea de vieti omenesti. O componenta importanta si foarte eficienta a acesteia este implicarea sociala prin campanii de constientizare si raspandirea informatiei corecte. De fapt, la nivelul adevarului se poarta lupta ...

- Cei de la echipa ”Razboinicii” si-au facut perfect planul in seara dinaintea rundei de imunitate. Asa ca nu a fost de mirare ca au si castigat, a doua zi. Si a venit, astfel, momentul de tensiune, al eliminarilor.A

- Cei care nu sunt incantati de igiena localului sau de gustul shaormei de la diferite colturi de strada au posibilitatea sa o prepare acasa. Cateva condimente fac diferenta la gustul carnii si la textura ei.

- 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Ceausescu. VEZI cum a ajuns din ucenic la cizmarie dictator Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Mediafax a documentat o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu intr-o cizmarie si pana la fuga de pe sediului Comitetului Central…

- E oficial, ANAF poate veni la domiciliu sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Acest tip de inspectie fiscala la cetateni este prevazuta in Codul de procedura fiscala si in legislatia secundara, fiind stabilit cine poate verifica veniturile, cum se stabilesc…

- In urma cu aproximativ un an și jumatate, mai exact in 23 mai 2016, Gheorghe Budula un tanar de 36 de ani din Hening, a fost gasit fara viata, pe marginea Drumul Comunal 51, intre Henig și Straja, un drum aflat in panta. Acesta ar fi decedat ca urmare a leziunilor suferite la cap și la […]

- Doua minore de 14, respectiv 15 ani, disparute de la domiciliu din data de 12 ianuarie, au fost gasite de politistii valceni pe 17 ianuarie, chiar in ziua in cate familia uneia dintre fete a anuntat Politia. Potrivit informatiilor furnizate ...

- Vietii si activitatii compozitorului, teologului, dirijorului si profesorului universitar Dragos Alexandrescu, unul dintre cei mai reprezentativi creatori din domeniul muzicii dobrogene, cotidianul ZIUA de Constanta a dedicat ample spatii jurnalistice. Nascut la 16 ianuarie 1924, la Constanta, tatal…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le-a transmis foarte clar colegilor din PSD inca de la instalarea in functie ca "prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", intrebat, luni, de presa ce va face in varianta retragerii sprijinului politic de catre Comitetul Executiv National al partidului."In…

- Artista nu a vrut sa rateze niciun moment din dezvoltarea lui Adam. Motiv pentru care a preferat sa-l creasca fara bona. In prezent, Anna Lesko și fiul sau se ințeleg de minune. Anna Lesko a avut grja de fiul sau inca din primele zile de viața și pana-n prezent. Artista a refuzat prezența unei bone…

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, la reluarea pregatirilor liderului Seriei a III-a a celui de-al treilea eșalon național de fotbal, FC Petrolul Ploiești, pe gazonul foarte bun al arenei Ilie Oana a intrat și un foarte tanar fotbalist provenind de la Academia „Gheorghe Hagi”. Mihai Ene este un ploieștean…

- Europarlamentarul Tokes Laszlo sustine ca maghiarii din Romania pot cinsti Centenarul numai in cazul in care vor avea drepturile lor si vor putea sa se simta acasa in tara lor. Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), a declarat ca, in 2018, va sarbatori centenarul infiintarii…

- TEST. Cum iți place sa iți petreci timpul liber? Raspunde la cele 10 intrebari de mai jos și afla care e compania ideala: familia, prietenii sau partenerul de cuplu. 1. Cand primești o invitație la un spectacol… a. intrebi daca e pentru doua persoane. b. te duci fara sa stai pe ganduri. c. suni acasa…

- O romanca de 44 de ani a fost ucisa miercuri seara in zona Ilford, estul Londrei. Potrivit unor surse „Adevarul”, victima este o femeie din Vaslui, iar principalul suspect este un barbat in varsta despre care se stie doar ca are 45 de ani. Contactati de „Adevarul”, reprezentantii MAE au declarat ca…

- „Anu’ asta mi-a dat multe lectii de viata… Pe cateva nu le pricep inca dar probabil ca pana la final de 2018 cel tarziu le voi invata si voi lua examenul cu brio!Atat de sigura pe mine sunt in zi de azi si ma mandresc cu asta!Am trecut prin multe in 2017…ca si in 2016 de altfel. Ani grei…

- Sfarșitul anului 2017 aduce chicote de bucurie in randurile celor mai mici dintre noi. Mai exact, mulți copii nou- nascuți au primit cei 2.500 de lei, conform unui proiect de hotarare propus de Gabriela Firea și aprobat de consilierii generali ai Capitalei. 23,822,500.00 lei ( peste 5 milioane euro)…

- Dupa aproape trei ani petrecuti in spatele gratiilor, Silviu Avadanei (21 ani), Petrica Bolboceanu (22 ani), Ionut Bogdan Boicu (20 ani), Alin Dumitru Rotaru (18 ani) si Ioan Surleac vor ajunge acasa in perioada sarbatorilor de iarna. Cei cinci au obtinut cate o permisie de 24 de ore, dupa care vor…

- Anul trecut, pe 19 decembrie 2016, paseam a doua oara in Parlamentul Romaniei, atunci insa ca deputat ales in judetul Vaslui, la mine acasa. Probabil ca multi alti tineri plecati din judetul nostru, in tara sau in strainatate, ma gandeam sa ma intorc acasa sau sa pot contribui la dezvoltarea locului…

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Echipa de la teleleu.eu, Elena Stancu și Cosmin Bumbuț iși lanseaza, miercuri, 20 decembrie, de la ora 18:30, la Libraria Humanitas din Alba Iulia, cartea lor „Acasa, pe drum. 4 ani teleleu”. Pentru cei care vor fi prezenți, va fi o seara cu discuții, lectura și autografe, in prezența autorilor, iar…