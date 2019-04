Stiri pe aceeasi tema

- De Sfintele Sarbatori Pascale, reporterii Libertatea va ofera trei reportaje emoționante. In prag de sarbatori, jurnaliștii Libertatea au ajuns mica Romanie din Spania, au mers in Scandinavia, in cautarea comunitații romanului ucis intr-un parc din Huskvarna (Suedia) și au vizitat schitul babicilor…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, revine in functia de rector al Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, din care s-a autosuspendat in perioada in care a fost ministru. Informatia a fost confirmata de prorectorul Mihaela Onofrei, care a a fost ordonatorul de credite al institutiei…

- 30.000 de romani s-au mutat in provincia spaniola, din 2000 pana azi, ducand cu ei obiceiurile, portul, vorba, mancarea și credința de acasa. Planul era sa faca bani și sa se-ntoarca. Dar romanii au o zicala: planul de acasa nu se potrivește cu cel din targ. „Targul”, Spania, i-a asimilat, le-a schimbat…

- Elena Stancu și fotoreporterul Cosmin Bumbuț merg prin toata Europa cu o rulota și continua, pentru cititorii Libertatea, povestea milioanelor de compatrioți care au ales sa traiasca și sa munceasca in strainatate. ”Știți relațiile alea in care oamenii stau pentru ca nu știu cum sa iasa? Și le e rau,…

- Pentru sesiunea de admitere din 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a solicitat Ministerului Educației Naționale alocarea a 3681 locuri la buget pentru studiile de licența, cu 281 locuri mai multe decat cele alocate anul trecut, și a 3367 locuri cu taxa. Pentru studiile universitare…

- Studenta in varsta de 22 de ani care a incercat sa isi puna capat zilelor la sfarsitul saptamanii trecute aruncandu-se de la etajul al III-lea al Caminului C6 din Complexul „Titu Maiorescu" de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se afla in momentul de fata internata la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Timișoreanul Paul Adrian Chiș reușește sa surprinda intr-un mod placut prin fotografiile sale. Practic, artistul a reușit sa faca obiectele altceva decat ceea ce par a fi. Prin fotografie, Paul Chiș a reușit ca imaginile sa spuna povești și modelele devin personaje. „O sa prezint in imagine o munca…

- Dupa hituri precum „Emoții”, “Cine ești?” și “Stele”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, 3 Sud Est lanseaza ”Focul”, o poveste de dragoste sensibila spusa pe acorduri dulci de chitara. Muzica a fost compusa de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța, versurile au fost scrise de catre…