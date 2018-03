Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (ASSN), desființare. Proiectul, VOTAT la senat "Am lansat aceasta initiativa legislativa constatand inutilitatea unei institutii care nu are decat statutul de institutie clientelara. Aceasta Academie a Stiintelor Securitatii Nationale s-a infiintat in 2012 ca Academie de Stiinte Militare, ceea ce era cu totul altceva. Intre timp, prin OUG, si prin hotarari de guvern, a devenit ASSN, nume extrem de pompos, si mai ales a facut din functionari ai acestei academii, care puteau fi chiar si profesori universitari, peste noapte, (...) academicieni cu renta viagera, exact ca un membru al Academiei Romane. (...) Ca argument pentru desfiintare: valoarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Se desfiinteaza Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale, ca for national de consacrare stiintifica, aflata in coordonarea stiintifica a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, cu sediul in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr.68-72,…

- Colegiul National de Informatii, institutie de invatamant care face parte din Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul" (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului Roman de Informatii (SRI), urmeaza sa fie desfiintat. Decizia de suspendare a activitatii, care va fi urmata de inchiderea Colegiului,…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare.

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Autostrada Soarelui se redeschide de la ora 12:00, parțial. Traficul pe A2, București – Constanța, va fi reluat de la ora 12:00, conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, urmand sa se desfașoare pe anumite porțiuni controlat. Incepand cu ora 12:00 traficul pe A2, București…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi in vizita oficiala, in Romania . Oficialul european va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul Viorica Dancila dar și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, din Parlament.…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- In cadrul ședinței comune a celor trei comisii generale, vicepremierul Ana Birchall, fostul președinte al Delegatiei Parlamentului Romaniei la AP OSCE, a prezentat participanților decizia privind gazduirea Sesiunii Anuale a AP OSCE din 2021 in Romania. "La propunerea președintelui Camerei Deputaților,…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a scazut cu 1,17% in decembrie, comparativ cu luna precedenta, ajungand la 658.556, reiese din cele mai recente date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Mediteranei Senatorul Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului a avut o intrevedere, miercuri, 14 februarie a.c. cu delegatia parlamentara egipteana care participa la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii…

- Severica Covaciu, senator PMP de Maramures, initiator al unei propuneri legislative vizand domeniul agricol si micii fermieri, a sustinut in plenul Senatului necesitatea implementarii unor schimbari legislative care sa vina in sprijinul marii majoritati a producatorilor autohtoni din Romania. „Propunerea…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Deputatul PSD Oana Florea a depus, luni, in plenul reunit al Parlamentului, juramantul in calitatea de membru al Comisiei pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, conform Agerpres.Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat saptamana trecuta propunerea ca parlamentarii…

- Guvernul de la Bucuresti a declansat procedura de capitalizare a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), dupa de a adoptat o Hotarare privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al companiei, a anuntat, vineri, operatorul national postal. “Aşteptăm publicarea…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- "Este un moment extrem de grav. O astfel de functie de broker politic a unei institutii de securitate nationala este inacceptabila. Pune sub semnul intrebarii increderea cetatenilor in aceste institutii. Va trebuie dezlegat acest ghem. Parlamentul are un rol aici. SPP este sub conducerea presedintelui…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Cum este posibil ca presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker (ca si comisarul pe Justitie Frans Timmermans, vicepresedintele CE) sa inchida ochiii, ani la rand, la abuzurile infioratoare pe care le comit Directia Nationala Anticoruptie si parchetele, in colaborare cu Serviciul Roman de Informatii,…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- 'In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul Mihai Fifor a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar, in…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate, cu 10,5% mai mult fața…

- Guvernul acorda ajutoare financiare pentru vaduvele și veteranii de razboi, in prag de sarbatori. Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice…

- Hackeri prinsi, cu ajutorul politistilor clujeni. Investigatie FBI, Europol si National Crime Agency Un numar de 7 percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane banuite de lansarea și coordonarea unor campanii de raspandire a aplicației malițioase de tip ransomware CTB Locker. Acestea…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit unor surse judiciare, este seful SRI Prahova, si-a dat demisia din functie, fiind la dispozitie pentru ancheta interna si pentru cea desfasurata de Parchetul Militar. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00,…

- Un angajat din cadrul SRI este cercetat dupa ce a provocat un accident rutier în apropierea localitații ilfovene Tâncabești, în urma caruia a murit o femeie de 35 de ani. Angajatul SRI a fost testat, aparatul etilotest indicând o valoare de 0.43 miligrame/litru alcool în…

- Totul a inceput cu violenta verbala, mai apoi ajungandu-se la violenta fizica, intr-un Spital de Oftalmologie din Bucuresti. A Monica a povestit despre acest eveniment violent, petrecut intre una dintre asistentele de la unitatea medicala pe care o conduce si artististul Calin Greambasu.

- Dezbaterea si votul pe articole la legea 317/2004 au durat peste doua ore si s-au desfasurat potrivit noului regulament al Camerei Deputatilor adoptat in prima parte a zilei. Din cauza unei defectiuni a sistemului de vot electronic, votul pe amendamentele admise si pe articole a fost dat prin…

- Butonul de panica, pe care ministrul Educatiei vrea sa il instaleze obligatoriu in toate scolile si gradinitele din Romania, va salva multe dintre cazurile de violenta dintre profesor si elev. Unii directori au inceput deja sa il instaleze, iar in Bucuresti sistemul exista deja in jumatate dintre unitati.…