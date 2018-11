Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 noiembrie a.c., Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA a organizat, in parteneriat cu Federatia Romana de Inginerie Biomedicala, sub auspiciile Academiei de Stiinte Medicale, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, conferinta INGIMED…

- Burse - Fonduri mutuale Companiile din BET, afaceri de 40 mld. lei la noua luni 2018 cu un profit de 8,3 mld. lei. Electrica are un plus de 392% Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 00:07 0 Cele 15 companii ale caror actiuni sunt incluse in structura in­dicelui principal BET…

- Romania va juca sambata, de la ora 21:45, contra Lituaniei, in Liga Națiunilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Cosmin Contra a reacționat, azi, dupa ultimele atacuri asupra modului de a concepe primul "11" și vizavi de "subiectul Hagi" . Cosmin Contra e catranit inaintea "dublei"…

- Netflix anunta data de lansare a celei de-a doua parti a comediei romantice „Un print de Craciun“, filmat in mai multe locuri din Romania. De asemenea, platforma a facut publice trailerul si mai multe imagini.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele statului elvetian, Alain Berset, ca Elvetia va renunta, de la sfarsitul lunii mai a anului viitor, la restrictiile impuse piata muncii romanilor. "Sper ca sunt in asentimentul domnului presedinte Berset daca divulg…

- Primarul Mihai Chirica sustine o conferinta de presa la care participa si George Simion, presedintele asociatiai "Actiunea 2012". Va fi lansata oficial campania de strangere de semnaturi „Un milion pentru Unire" in judetul Iasi. Conferinta incepe la ora 12:00 si o puteti urmari aici: Campania de semnaturi…

- Colegiul Medicilor prezinta miercuri regulile procedurale aplicabile in ancheta privind baietelul mort dupa o interventie chirurgicala la un spital privat din Capitala. Rezultatul necropsiei in cazul copilului au aratat ca acesta a suferit un soc hemoragic, in urma unei hemoragii interne, informeaza…

- Una dintre cele mai spectaculoase, dar si mai putin cunoscute zone din Apuseni este rezervatia ”Molhasurile Capatanii”. Este locul din Romania unde despre mlastini se vorbeste doar la superlativ.