Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May a exclus miercuri, in parlament, posibilitatea organizarii unui al doilea referendum cu privire la Brexit inaintea datei stabilite pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, 29 martie 2019, transmite Reuters. 'Cred ca, in ce priveste un al doilea referendum,…

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe un academician britanic care fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, insa acesta a negat permanent acuzatiile, sustinand ca facea cercetari pentru o lucrare de doctorat, informeaza postul BBC News, informeaza Mediafax.Matthew…

- Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe cetateanul britanic Matthew Hedges, ce fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, informeaza luni agentiile de presa internationale. "O gratiere prezidentiala a fost decisa, cu efect imediat, de catre seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan,…

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Londra, Sulaiman Almazroui, a spus vineri ca țara sa studiaza o cerere de grațiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare in Abu Dhabi pentru spionaj, relateaza AFP.

- Marea Britanie este „deschisa altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie sa schimbe cursul și sa opreasca atacurile impotriva securitații globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimata de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al primarului orașului Londra, anunta…

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Marea Britanie nu poate fi intimidata, a insistat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, la congresul Partidului Conservator britanic, unde membri ai executivului condus de Theresa May au acuzat Uniunea Europeana pentru atitudinea inflexibila ce a dus la impasul din negocierile privind…