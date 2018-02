Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Alexandru Surdu, vicepresedinte al Academiei Romane, este noul Cetatean de Onoare al Judetului Maramures, dupa ce consilierii judeteni au aprobat in sedinta ordinara de marti, 27 februarie, proiectul de hotarare creat in acest sens. Tot marti, cu incepere de la ora 16.00, in Sala Bogdan…

- Academicianul Alexandru Surdu va primi titlul de Cetatean de onoare al Judetului Maramures. Consiliul Județean Maramureș este convocat in ședința ordinara marti, 27 februarie, la ora 12:00. Pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotarare. Se va aproba, printre altele, bugetul propriu al județului Maramureș…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- "Bineinteles (mi-as dori - n.r.), o sala, in care sa putem sa jucam meciurile de Fed Cup, aici si sa avem cat mai multe turnee, copiii sa aiba posibilitatea sa se antreneze si sa fie cat mai multi campioni", a afirmat ea, intr-o declaratie acordata presei, intrebata fiind care ar fi primul lucru…

- Romeo Kulcsar a donat din proprie initiativa o bucata de ficat pentru o tanara pe care nu o cunostea. Gestul lui a induiosat multa lume, mai ales ca a facut asta fara sa ceara nimic in schimb. Entuziasmati la acel moment, cativa consilieri din Tasnad s-au gandit sa ii ofere titlul de „Cetatean de Onoare”…

- Presa anunța la finalul anului trecut ca Helmuth Duckadam a primit titlul de "Cetațean de onoare al municipiului București", insa fostul mare portar neaga acest lucru. Președintele de imagine de la FCSB a scris pe contul sau de facebook ca aceasta distincție n-a primit-o niciodata. "In decembrie 2017,…

- Bernadette Szocs a obținut la inceputul lunii februarie titlul de campioana europeana la tenis de masa, lucru care l-a determinat pe primarul Ovidiu Crețu sa o propuna cetațean de onoare al Bistriței. Proiectul de hotarare se va afla pe masa aleșilor locali peste cateva zile.

- Aleksandra, tanara de 24 de ani din judetul Gorj care nu era recunoscuta ca cetatean roman de institutiile statului, a trait, ieri, cel mai fericit moment din viata sa. Ea a tinut in mana, pentru prima data, propriul act de identitate.

- In holul mare de la intrarea in sediul Primariei Beclean a fost amenajat un spatiu de prezentare a tuturor personalitatilor care de-a lungul anilor au fost distinse cu titlul de Cetatean de Onoare al Orasului Beclean. Se marcheaza astfel, implinirea celor 50 de ani de cand Beclean a fost ridicat la…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, care a primit miercuri titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului, a declarat ca este un om ca toti oamenii, care a imbratisat tot ceea ce este bine pentru Romania. "Sunt un om ca toti oamenii. Acest lucru m-a ghidat…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, desfașurata in ultima zi a lunii ianuarie 2018, Gabriel Zetea, șeful administrației județene a propus plenului ca, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna februarie, un proiect de hotarare sa vizeze acordarea titlului de cetațean de…

- „Sper sa ințeleaga toata lumea, și tinerii și cei mai in varsta, ca in țara asta lucrurile nu se rezolva de la sine. Toți trebuie sa ințelegem ca suntem datori sa facem ceva pentru țara. Cei mai mulți cred ca totul li se cuvine. Dar ca sa primești ceva, trebuie sa și oferi ceva. Ca sa primești respect,…

- Saptamana aceasta, Casa de Cultura Liliesti din Baicoi, la initiativa primarului Marius Constantin, a organizat un spectacol "surpriza" pentru fostul ambasador Nicolae Iordache, pentru intreaga activitate si pentru implinirea frumoasei varste de 80 de ani. In cadrul manifestarii, Nicolae Iordache a…

- Consilierii locali dejeni au aprobat in cadrul ședinței de azi un proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetațean de onoare al municipiului Dej Inaltpreasfințitului Parinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Salajului.

- Consilierii locali din Dej au decis azi, printr-un proiect de hotarare, ca Inaltpreasfințitului Parinte Andrei Andirecuț, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Salajului sa devina ”Cetațean de Onoare” al municipiului Dej. Proiectul de hotarare a fost…

- Putem spune ca Liviu Dragnea are cu ce se lauda. La capitolul DISTINCTII aflam ca are si un Oscar. Bine, trebuie mentionat ca nu l-a primit din postura de vedeta hollywoodiana, ci pentru merite deosebite datorita activitatii sale in slujba comunitatii. DISTINCTII "Cetatean de onoare al Leon County",…

- Joi, 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie in…

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”.

- Alexandru Arsinel a primit, luni, Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei. Distinctia i-a fost acordata, in cadrul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, de catre viceprimarul Bucurestiului dr.arh. Michaela Tomnita Florescu. Acelasi titlu i-a fost conferit, in cadrul aceluiasi…

- Una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei a fost la un pas sa se prabuseasca pe scena. Este vorba despre Felicia Filip, care era sa cada in timp ce urca pe scena pentru a inmana un premiu. Actrita in varsta de 58 de ani le-a dat emotii celor prezenti in sala, care s-au gandit ca i s-a facut rau.

- Alexandru Arșinel a primit, luni, 15 ianuarie, titlul de cetațean de onoare al Capitalei, in cadrul Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon. Actorul a venit personal sa iși ridice distincția. Actorul a traversat o perioada dificila, in care problemele au parut…

- Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Primariei Municipiului Dej, IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, ar urma sa primeasca titlul de „cetațean de onoare” al municipiului Dej. Momentan, proiectul de hotarare se afla in dezbatere…

- Primaria Stefanesti supune dezbaterii publice si pe pagina de socializare data la care trebuie organizata Ziua Orasului Stefanesti. Potrivit atestarii documentare, aceasta ar trebui sa aiba loc in ziua de 5 august. Din punct de vedere bisericesc, aceasta data pica in Postul Sfintei Marii si in perioada…

- In varsta de 25 de ani, Loredana Ohai este componenta a Centrului Olimpic Feminin de Judo de la Cluj-Napoca, fiind legitimata la CSM Cluj-Dinamo București. A inceput judo-ul la varsta de șapte ani, la Clubul Sportiv Energetica din Caransebeș, cu antrenorul Ion Radu. In 2010 a fost desemnata…

- Cunoscutul profesor-sculptor Gheorghe Alupoaie a devenit “Cetațean de Onoare al Vasluiului”. Profesorul Gheorghe Alupoaie, sculptorul care a adus faima Vasluiului, a primit titlul de “Cetațean de Onoare”. Titlul i-a fost decernat personal de primarul Vasile Paval, dupa ce Consiliul Local Vaslui a votat…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in neființa a savantului și academicianului Ionel Valentin Vlad, președinte al Academiei Romane și Cetațean de Onoare al Județului Maramureș. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliște și Timiș de Borșa, originile sale au fost sunt strans legate…

- Maratonista Anuța Catuna a fost declarata cetațean de onoare al județului Bistrița Nasaud. Caștigatoare a cursei de la New York, fosta sportiva a fost premiata miercuri.Anuța a fost propusa de sportulbistritean.ro, chiar daca ea a anunțat ca nu poate participa la decernarea premiului, fiind stabilita…

- PREMIU…Cel mai prolific sculptor al municipiului Vaslui, ale carui opere pot fi admirate la orice pas, a fost desemnat “Cetațean de Onoare” al orașului nostru. Este vorba despre profesorul Gheorghe Alupoaiei, un artist cu o cariera ce se intinde peste cateva decenii și conține zeci de stiluri artistice.…

- Cu o cariera neintrerupta de trei decenii la conducerea Filialei Calarasi a Arhivelor Nationale ale Statului, prof. Nicolae Tiripan va deveni cetatean de onoare al orasului, proiectul de hotarare pentru acordarea titlului urmand sa fie luat in discutie joi, 21 decembrie. Prezenta activa in viata urbei…

- Craciunul este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, celebrata an de an, in Maramures, prin reinvierea traditiilor ancestrale pastrate cu sfintenie de stramosii nostri. In ultimii ani, inaintea sarbatorii Nasterii Domnului, Muzeul Satului din Baia Mare imbraca straie de sarbatoare si prinde viata,…

- La 75 de ani, fostul edil al orașului Titu, dar și al municipiului Targoviște, social democratul Ion Nicolae este in Post-ul Ion Nicolae, despre scandalul acordarii titlului de „cetațean de onoare”: „Imi pare rau ca s-a ajuns la amenințari” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa o pauza de patru ani, Fundația Europeana Dragan și Primaria municipiului Lugoj, in parteneriat cu saptamanalul „Redeșteptarea”, au organizat cea de-a VII-a ediție a “Galei premiilor lugojene”. In cadrul ceremoniei, care s-a desfașurat in sala Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”, primarul…

- Scriitorul și academicianul Nicolae Breban a primit titlul onorific de cetațean de onoare al județului Maramureș. Festivitatea a avut astazi, 7 decembrie, in sala de ședințe ”Bogdan Voda” din Palatul Administrativ. Deschiderea evenimentului a fost facuta de catre directorul executiv al revistei ”Nord…

- UPDATE: Conform unui comunicat al Consiliului Judetean, joi, 7 decembrie, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, academicianului Nicolae Alexandru Breban va primit titlul de Cetatean de Onoare. Intruniti miercuri, 6 decembrie, intr-o sedinta extraordinara, consilierii judeteni maramureseni…

- Joi, 7 decembrie 2017, la ora 10.30, in cadrul Zilelor revistei Nord Literar, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea va acorda titlul de Cetațean de Onoare al Județului, academicianului Nicolae Alexandru Breban, o personalitate marcanta a Maramureșului. In laudațio citit de șeful…

- Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va gazdui vineri, 8 decembrie, de la ora 18, cea de-a VII-a ediție a Galei premiilor lugojene. La ediția din acest an a manifestarii, organizata de Primaria municipiului Lugoj și Fundația Europeana Dragan, in parteneriat cu saptamanalul ”Redeșteptarea”,…

- Romania se afla in doliu. Regele Mihai a murit, marți, a anunțat Casa Regala. Decesul Majestații sale a fost pronunțat la ora 13.00. Regele a fost de trei ori la Alba Iulia, ultima data in anul 2007 cand a primit titlul de Cetațean de Onoare de la primarul orașului. Mircea Hava a transmis un mesaj condoleanțele…

- De Ziua Romaniei, trei militari raniti in Irak si Afganistan au primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei. Consiliul General, la initiativa primarului Capitalei, a hotarat sa le ofere un semn de recunostinta pentru eroismul si daruirea de care au dat dovada in teatrele

- Trei militari raniti in teatrele de operatii au primit astazi, titlul de ldquo;Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti", in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Primaria Capitalei in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor. Colonelul rtr Dorin Petrut, plutonierul major rtr Daniel…

- La propunerea consilierilor locali PNL, Ladislau Hathazi va primi, post mortem, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov. „Propunem spre aprobare la viitoarea sedinta a Consiliului Local acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Brasov post-mortem domnului Ladislau Hathazi…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului o cerere de reexaminare a legii pentru modificarea unor acte normative din domenul sanatatii, seful statului atragand atentia ca unele dintre prevederi pot conduce la disfunctionalitati in sistemul de sanatate. Legea pentru modificarea si…

- Istoricul Mihai Ștefan Ceausu a primit, ieri, de Ziua Bucovinei, titlul de Cetațean de Onoare al județului Suceava. Diploma si titlul de cetațean de onoare i-au fost inmanate de presedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in cadrul sedinței solemne in care s-au celebrat 99 de ani de…