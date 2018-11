Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investitii kazah–roman, promis inca din anul 2013 de fostul premier Victor Ponta, a fost infiintat saptamana trecuta si a identificat deja primele doua proiecte energetice in care vrea sa investeasca.

- Lacrimile lui Augustin Lazar nu impresioneaza in Parlamentul European! Vicepreședintele P.E. Ioan Mircea Pascu comenteaza joi, pe Facebook, declarația procurorului general Augustin Lazar, care - vizibil emoționat - a spus miecuri, in finalul declarației de presa, ca „se simte intr-un moment special…

- Ai nevoie de mai mulți bani pentru capitalul afacerii tale startup? Descopera cateva metode neobișnuite pentru a-l crește cu rapiditate. Afacerea ta este provocarea careia trebuie sa ii faci fața zilnic! In momentul in care ai pornit la drum afacerea ta se va confrunta cu multe provocari, dar nici una…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, susține ca in urmatoarele saptamani ar putea avea loc proteste in capitala. Potrivit șefului statului, atunci cand „Partidul Democrat nu poate sa controleze ceva, vine cu initiativa de a-l lichida”.

- Publicitatea targetata va merge din ce in ce mai mult in directia de personalizare a comunicarii cu utilizatorul, acesta devenind din ce in ce mai pretentios in ceea ce priveste ofertele magazinelor online. "Formatul publicitar de bannere se...

- Senatorul Dragos Benea, liderul PSD Bacau, va face parte din grupul de lucru anunțat luni de Liviu Dragnea, ce va avea drept scop „gestiunea resursei umane” și urmarirea a indeplinirii programului de guvernare. „Am hotarat infiintarea unui grup de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Jandarmeria Romana a postat astazi doua clipuri la 10 minute distanta unul de celalalt. Primul reprezinta un colaj care ar trebui sa justifice violenta gratuita la care au fost supusi mii de romani aflati in Piata Victoriei. Un al doilea este preluat...

- Un om de afaceri din Targoviște, cu activitate in Romania și Anglia, a inființat in Regatul Unit o noua societate Post-ul Un targoviștean a inființat firma „M_ _ _ PSD”, cu care va opera și in Romania! „Este un protest!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .