Stiri pe aceeasi tema

- Mats Malm, purtatorul de cuvant al Academiei Suedeze, institutia care decerneaza premiul Nobel pentru literatura, s-a declarat increzator ca laureatii din 2018 si din 2019 ai acestui prestigios trofeu literar, ale caror nume vor fi anuntate impreuna saptamana viitoare, vor fi priviti in conditii de…

- Armamentul utilizat in dublul atac impotriva unor instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a afirmat luni purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, potrivit France Presse. 'Ancheta continua si toate indiciile…

- Starea lui Mario Iorgulescu este in continuare grava, tanarul fiind internat tot la Terapie Intensiva, a precizat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, pentru Mediafax. „Au aparut niste zvonuri ca, de fapt, el ar fi in stare buna. Nu. Este in stare grava, riscul vital nu a trecut”…

- China a anunțat astazi vizita ministrului sau de externe, Wang Yi, in Republica Democrata Populara Coreeana (R.P.D.C.) saptamana viitoare pentru a revizui progresul legaturilor bilaterale, la aniversarea a 70 de ani de relatii diplomatice. Geng Shuang, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a ramas incarcerata si a fost nevoie de interventia echipajului SMURD. 'Victima, un barbat in varsta de 68 de ani, a suferit multiple traumatisme si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost internat, in cursul noptii de duminica spre luni, la Spitalul de Neurochirurgie ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iasi. Informatia potrivit careia rectorul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’, Tudorel Toader, a fost internat in spital a fost confirmata…

- Un purtator de cuvant al parchetului din Frankfurt a declarat ca agresorul a actionat din ura rasiala cand l-a impuscat, luni seara, pe barbatul din Eritreea in orasul Waechtersbach din landul Hessa.Barbatul de 26 de ani din Eritreea pare sa fi fost o victima intamplatoare, a adaugat marti…

- Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, a demisionat din functie, a declarat duminica, pentru AGERPRES, consilierul superior in CNAS Augustus...