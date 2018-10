Academia Suedeza, institutia care decerneaza premiul Nobel pentru literatura, a ales vineri un expert in limbi nordice vechi in calitate de nou membru al ei, facand astfel un pas inainte spre recuperarea prestigiului sau, dupa ce un scandal sexual a determinat-o sa amane cu un an decernarea premiului din 2018, informeaza Reuters.



Mats Malm, profesor de literatura la Universitatea Goteborg, a devenit cel de-al treilea membru nou numit in aceasta luna in institutia suedeza - ce are 18 membri -, completand toate locurile goale, inclusiv doua ramase vacante, de membrii care au demisionat…