Academia Română va fi condusă de un profesor ieşean? Anul 2018 poate aduce un iesean la conducerea Academiei Romane. Dupa moartea academicianului Ionel Valentin-Vlad, prezidiul Academiei se va reuni vinerea viitoare pentru a decide care va fi formula de conducere in viitor a forului academic. Daca se va decide ca alegerile sa fie organizate asa cum erau programate initial, in luna aprilie, pana la momentul respectiv va trebui sa fie desemnat un nou presedinte dintre actualii patru vicepresedinti. Dintre acestia, d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizatia Levantului este profund marcat de plecarea dintre noi a academicianului Ionel Valentin Vlad, membru al Consiliului Știintific, in dubla sa calitate de membru al Academiei Mondiale de Arta și Știinta și președinte al Academiei Romane. Nu vom…

- Drum lin spre cele vesnice academicianului Ionel Valentin Vlad! Am primit cu profunda durere vestea trecerii in nefiinta a savantului si academicianului Ionel Valentin Vlad, presedinte al Academiei Romane si Cetatean de Onoare al Judetului Maramures. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliste…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost depus marti, 26 decembrie, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat de...

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, va fi depus marti, 26 decembrie, ora 13,30, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat...

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in neființa a savantului și academicianului Ionel Valentin Vlad, președinte al Academiei Romane și Cetațean de Onoare al Județului Maramureș. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliște și Timiș de Borșa, originile sale au fost sunt strans legate…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, va fi depus marti, 26 decembrie, ora 13,30, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Conform Biroului de presa al Academiei Romane, miercuri, ora…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la sediul institutiei marti, la ora 13.30, inmormantarea urmand sa aiba loc, cu onoruri militare, joi, la ora 12.00, pe Aleea Academicienilor de la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitala.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la Academia Romana, marti dupa-amiaza, iar inmormantarea va avea loc joi. Conform Academiei Romane, marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin Vlad va fi…

- Marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, in timp ce miercuri, de la ora 14.00, va avea loc un moment comemorativ la care va participa si Patriarhul Daniel, iar conducerea Academiei va omagia personalitatea președintelui Academiei…

- „Am aflat cu nespusa tristete vestea trecerii la cele vesnice, in Ajunul Nasterii Domnului, a presedintelui Academiei Romane, profesorul Ionel Valentin Vlad. Suflet delicat si spirit de otel, presedintele Academiei a fost un exemplu de simt civic, de devotament profesional si de rigoare academica. In…

- "Suflet delicat și spirit de oțel, președintele Academiei a fost un exemplu de simț civic, de devotament profesional și de rigoare academică. În spatele discreției sale, atât de contrastantă cu societatea contemporană, Ionel Valentin Vlad a fost modern în gândire și tânăr în…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in neființa a savantului și academicianului Ionel Valentin Vlad, președinte al Academiei Romane și Cetațean de Onoare al Județului Maramureș. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliște și Timiș de Borșa, originile sale au fost sunt strans legate…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis o scrisoare Academiei Romane dupa ce a aflat de moartea presedintelui acestei institutii, profesorul Ionel Valentin Vlad, precizand ca acesta a fost "un exemplu de simt civic, de devotament profesional si de rigoare academica".

- Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este profund indurerata de incetarea din viata a celui care a fost ACADEMICIANUL IONEL-VALENTIN VLAD, presedintele Academiei Romane.Academicianul Ionel-Valentin Vlad a fost o personalitate de prestigiu a stiintei romanesti, un pionier in domenii de…

- Secretarul general al Academiei, Victor Voicu, afirma ca moartea presedintelui prestigiosului for, Ionel Valentin Vlad, caruia ii va pastra o amintire nestearsa, va marca evolutia institutiei si a activitatii acesteia. "Constatam din pacate un eveniment extrem de neplacut pentru Academia…

- Intr-un discurs emotionant intr-o sala infrigurata a Academiei Romane din decembrie 1987, pianista Cella Delavrancea, sarbatorita pentru implinirea varstei de 100 de ani, face un elogiu marilor compozitori pe care i-a apreciat si in fata carora, spunea ea, „imi fac cruce“, vorbeste despre rolul ei „minor“…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Volumul "Epoca Bronzului in Podisul Sucevei" al cercetatorului stiintific Bogdan Petru Niculica, editat de Muzeul Bucovinei, a obtinut in acest an premiul "Vasile Parvan" al Academiei Romane, a anuntat, luni, directorul institutiei muzeale sucevene Emil Ursu. ''Muzeul Bucovinei din Suceava, cel mai…

- Arheologul sucevean dr. Bogdan Petru Niculica, cercetator științific la Muzeul Bucovinei Suceava, a fost distins vineri, 15 decembrie a.c., la festivitatea de acordare a premiilor Academiei Romane, cu premiul „Vasile Parvan”, pentru lucrarea „Epoca Bronzului in Podișul Sucevei”, publicata la ...

- Regele Mihai I a reprezentat pentru Academia Romana un exemplu de inalt patriotism, de neasemuit curaj si fermitate, a declarat luni in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului academicianul Cristian Hera, vicepresedinte al Academiei Romane. "Pentru institutia noastra infiintata in anul…

- In cadrul festivitatii de decernare a premiilor Academiei Romane au fost recunoscutele meritele oamenilor de stiinta si litera care au contribuit la dezvoltarea culturii si stiintei romanesti.

- Directorul Centrului de Cercetari Biologie Jibou, Cosmin Sicora, a fost premiat vineri, 15 decembrie, de catre Academia Romana. Ceremonia de decernare a premiilor s-a desfasurat in aula Academiei. Cercetatorul salajean a fost rasplatit cu premiul “Emanoil Teodorescu” Pentru lucrari elaborate si publicate…

- Real Madrid s-a calificat in finala Campionatului Mondial al Cluburilor dupa ce a invins in penultimul act pe Al-Jazira Abu Dhabi, scor 2-1. Echipa din Emiratele Arabe Unite a deschis scorul cu 4 minute inainte de pauza prin Romarinho. Cristiano Ronaldo a egalat, in minutul 53 și a stabilit un nou record.…

- La aproape o luna de cand Direcția Naționala Anticorupție a trimis la Consiliul Județean Teleorman o notificare de constituire ca parte civila in cel de-al treilea dosar al lui Liviu Dragnea, instituția condusa in trecut chiar de actualul lider al PSD urmeaza sa decida prin vot daca da curs solicitarii…

- Regele Mihai I a reprezentat pentru Academia Romana un exemplu de inalt patriotism, de neasemuit curaj și fermitate, a declarat luni in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului acad. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Romane. * LIVE UPDATE Parlament: Ședința solemna…

- Consiliul fiscal face angajari in aceasta perioada. Posturile vacante sunt in cadrul Secretariatului Tehnic. Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septrembrie nr. 13, Sector 5, a scos…

- Regele Mihai a fost pentru multi dintre noi un model de responsabilitate si patriotism, manifestate cu demnitate, cu discretie si cu hotarare, a transmis marti, printr-o scrisoare de condoleante, biroul prezidiului Academiei Romane."Academia Romana a aflat cu profunda tristete vestea plecarii…

- Biroul Prezidiului Academie Romane regreta plecarea dintre noi a Regelui Mihai I, membru de onoare, din 2007, al acestui for și reafirma apropierea constanta a Casei Regale de Academia Romana și preocuparea fața de activitatea sa științifica și patriotica. "Suntem îndurerați.…

- Un accident grav a avut loc recent in Podul de Piatra. Un iesean a fost prins sub un tramvai. La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor si de la Politie au ajuns la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Daca va intereseaza soarta transportului public local din Bistrița nu puteți pierde șansa și ocazia de a participa vineri, 8 decembrie 2017, la dezbaterea publica organizata de Primaria municipiului Bistrita:

- Cristina Stamate va fi condusa miercuri pe ultimul drum, drum care incepe de la teatrul Constantin Tanase, acolo unde este depus sicriul, informeaza Romania TV. Colegii si admiratorii isi iau astazi ramas bun de la marea actrita.Cristina Stamate a murit la o zi dupa ce buna ei prietena Stela Popescu…

- Demersul dvs. ne trezeste nostalgia pentru locurile natale si va felicit pentru aceasta inspirata initiativa. In fiecare an vin cu masina cel putin de doua ori la Constanta in special la Paradiso din Mangalia, pentru tratament , dar si pentru a ma intalni cu colegii de liceu toti trecuti de 80 de ani…

- Dupa ce Liviu Dragnea a condamnat public plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a decis sa ia in considerare o sugestie mai veche si controversata a Academiei Romane, conform careia studentii de pe locurile subventionate de stat sa fie obligati sa lucreze…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, duminica, pe raza localitații Miraslau, județul Alba.Conform primelor informații, un șofer clujean nu ar fi respectat distanța regulamentara fața de autoturismul care îl preceda, intrând pe contrasens.Din…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Adrian Boingiu, selecționerul naționalei U19, care recent s-a calificat la Turul de Elita, a dezvaluit dialogul inedit pe care l-a avut cu fostul jucator Ionuț Luțu. "M-a sunat Luțu acum doua zile și mi-a zis: «Domn profesor, bun Mațan asta, nu? Mai bun ca mine!» Domn profesor, are frane, are plecare",…

- Papa Francisc a acceptat invitatia de a fi membru de onoare al Academiei Romane, dupa ce miercuri, la Vatican, s-a intalnit cu o delegatie a forului de stiinta si cultura din tara noastra, scrie digi24.ro.Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, Bogdan C.

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane, informeaza Arhiepiscopia Romano-Catolica București, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, o delegație oficiala a Academiei Române i-a adresat aceasta invitație Papei Francisc în…

- "Cand am inceput sa joc fotbal cel mai mare vis al meu era sa joc pentru tara mea. Viata mi-a oferit, rand pe rand, tot ce mi-am dorit. Am jucat pentru echipa nationala, la diverse categorii de varsta, in aproape 100 de meciuri. Fiecare minut in care am pasit pe teren purtand acel echipament a fost…

- Religia creștina și insași civilizația europeana sunt in pericol, in condițiile accentuarii secularizarii și fenomenului migrației, a afirmat marți secretarul general al Academiei Romane, acad. Victor Voicu, la conferința de lansare a Laboratorului de Sociologia și Geopolitica Religiilor, intitulata…

- Administrația președintelui Donald Trump ezita in problema inarmarii Ucrainei, potrivit materialului The Washington Post. Dupa cum observa autorul, dupa o disputa interna de luni de zile privind trimiterea de arme defensive Kievului, Casa Alba se hotaraște greu. Rezultatul „de facto“ este continuarea…

- "Doua scrisori, un raspuns și jumatate Cu ceva timp in urma am dat publicitații (inclusiv pe blogul meu și pe pagina de FB) doua scrisori: una, adresata Ministrului Justiției, domnul profesor dr. Tudorel Toader, și alta Primului Vicepreședinte al Comisiei Europene, Comisarul pentru justiție,…

- Costurile pentru sustinerea activitatii parlamentarilor de Iasi se ridica la peste 1,6 milioane euro intr-un an de mandat. Acestea aproape s-au dublat dupa cresterile semnificative decise in aceasta vara de catre Parlament ce au fost aplicate atat in ceea ce inseamna indemnizatia, cat si sumele forfetare.…

- Primarul municipiului Constanta apreciaza ca nivelul calitatii transportului in regim de maxi taxi din municipiu este destul de scazut si a salutat pe aceasta cale controalele desfasurate in ultimul timp si lasate cu amenzi serioase pe operatorii firmelor de maxi taxi.Daca aceste controale s ar fi efectuat…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din Ramnicu Valcea, a fost retinut aseara de politisti pentru 24 de ore, dupa ce, in cursul zilei, a agresat trei elevi si un cadru didactic, in incinta unei institutii de invatamant ...

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a fost sancționat de Instituția Prefectului Alba pentru nerespectarea termenului legal de prezentare a raportului anual privind starea economica, sociala și de mediu a unitații administrativ-teritoriale. Informația a aparut in spațiul public in urma unei solicitari…

- In ce sens se va circula pe aici, inca nu e stabilit definitiv, ultima varianta discutata la Primarie luand in calcul sensul Podu Ros - Podul de Piatra, dar si sensul invers este in calcul. Oricum, pe aici se va circula in sens invers fata de soseaua nationala, pe tronsonul paralel al acesteea cu noua…

- Consiliul Local al municipiului Constanța a fost convocat într-o ședința de îndata astazi, începând cu ora 15.30. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect: Proiect de hotarâre pentru aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre Municipiul Constanța…

- HOROSCOP Am depistat o problema deosebit de spinoasa. In astrologie, cum altfel. Am discutat-o pe Dimineața Astrologilor și au ramas in pronunțare, urmeaza sa faca fiecare cercetari in țara respectiva. Despre ce este vorba? Despre trecerea de la calendarul iulian la cel gregoria. In Romania , pentru…