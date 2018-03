Academia Romana cere retragerea legii PSD care da liber la taiat paduri virgine: E fara precedent in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ”Instituțiile publice au nevoie de spații publice. O Romanie democratica se construiește cu instituții democratice care au nevoie de spații deschise, accesibile si inclusive. Domnilor președinți, nu ne putem preface ca suntem democrați in casa și in curtea lui Ceaușescu”, se arata in petiția lansata…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar și cu Comisia parlamentara pentru legile justiței, condusa de social-democratul Florin…

- Iata ce face senatorul PMP Dorin Badulescu in Parlament: “Astazi, in Comisia de Munca, Familie si Protectie Sociala a Senatului s-a emis un raport de admitere pentru un proiect de lege initiat de subsemnatul impreuna cu alti colegi din PMP si care priveste modificarea Codului Muncii prin introducerea…

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Calin Popescu-Tariceanu face dezvaluiri socante despre perioada in care telefoanele i-au fost ascultate de DNA. Acesta le-a spus membrilor comisiei de control a SRI ca interceptarile nu au fost folosite de procurori, nu exista niciun transcript al acestora in vreun dosar facut de DNA si acuza…

- Comisia juridica a Senatului a acordat marti raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor...

- Radarele rutiere ar putea sa fie instalate exclusiv pe mașinile care prezinta inscrisurile și insemnele Poliției, se arata intr-o propunere legislativa care a primit un raport favorabil in Comisia juridica a Senatului.

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Read More...

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care a votat o ”Declaratie de Unire” cu Republica Moldova ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova. Documentul a fost adoptat in sedinta de Consiliu…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- La sfarșitul primului an din mandatul parlamentar și la inceputul celui de-al doilea, in mod firesc, se pune problema gradului in care am reușit sa imi indeplinesc misiunea și sa raspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de insușire a procedurilor presupuse…

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- Statul paralel a fost o expresie folosita, marti, ca argument si contraargument in Comisia de Aparare a Senatului, in timpul sedintei in care se discuta raportul la un proiect de lege initiat de Traian Basescu, senator PMP, care prevede desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale.

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. Citeste si: Udrea da vina pe DNA pentru EXMATRICULAREA de la Babes-Bolyai: 'Am trei dosare.…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for masurile adoptate. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Astazi, 29 ianuarie, domnul viceprim-ministru Paul Stanescu, propus ca ministru al dezvoltarii regionale si administratiei publice, a primit aviz favorabil din partea comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului (Comisia pentru Administrație publica și organizarea teritoriului și Comisia…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- Conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600.…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Proiectul privind functionarea CSM a fost adoptat, joi, de plenul Senatului in calitate de for decizional. Proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala a fost adoptat cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR)…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache reia miercuri dimineata dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL la transpunerea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, amendamente aspru criticate de institutiile din sistemul judiciar - DNA,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a dat marti raport favorabil raportului la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, care urmeaza sa fie supus votului plenului Senatului.

- "Pana a fi pe atat de curajoase pe cat unii dintre noi am sperat, aceste modificari si completari au darul de a pune ordine intr-o serie de texte normative ce au fost folosite de procurori ca pretexte pentru consolidarea unei zone de putere deopotriva institutionala si personala ce nu este prevazuta…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache dezbate marti, in prezenta ministrului Justitiei, controversatele propuneri de modificare a Codului penal si de procedura penala depuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL, formulate ca amendamente la transpunerea unei directive europene privind…

- Senatul voteaza astazi modificarile la Statutul Magistratilor Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Proiectul legislativ privind Statutul Magistratilor intra marti, 19 decembrie, în plenul Senatului, în calitate de for decizional pentru dezbatere…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE. Comisia a reluat…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus luni plangeri impotriva senatorului PSD Serban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma injuriilor adresate de acesta in plenul Parlamentului acum doua saptamani, potrivit unui comunicat…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, discuta luni amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei in Senat, dupa ce acestea au fost adoptate in Camera Deputatilor. Discutia a inceput dupa ora 9 cu modificarile la Legea 303 - Statutul judecatorilor…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri seara, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, acesta urmand a fi trimis Senatului. Modificarile au fost adoptate cu 177 de voturi „pentru” si 79 de voturi „impotriva”. Anuntul rezultatului votului a fost primit cu aplauze…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR, citate de Agerpres. La sfarsitul…

- Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a plenului CCR se afla cele doua sesizari depuse de PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale pentru legile justitiei.Sesizarea Uniunea Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR…