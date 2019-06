Academia Hagi U17 a debutat cu victorie la Puskas Suzuki Cup 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata sunt programate, la Centrul de Fotbal Buftea, Supercupele Romaniei Under 17 si Under 19. In ambele partide sunt implicate formatiile Centrului de Copii si Juniori al Academiei Hagi. FC Viitorul U 17, echipa pregatita de Constantin Falina, Ionut Mihu antrenori si Lucian Burchel director tehnic…

- Intrecerile celei de a 12 a editii a puternicului turneu fotbalistic "Puskas Suzuki Cup U 17 rezervat jucatorilor nascuti dupa 1 ianuarie 2002 vor debuta joi, 6 iunie, in Ungaria. Printre cele opt echipe participante se numara si Academia Hagi U 17, formatie pregatita de Constantin Falina, Ionut Mihu…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, campioana la Roland Garros in 2002, 2013 si 2015, a obtinut o victorie in trei seturi, cu 2-6, 6-1, 6-0, in fata rusoaicei Vitalia Diatcenko, luni, in prima runda a editiei din acest an a turneului parizian. Williams, care se afla in cautarea…

- FC Viitorul a devenit campioana nationala la Juniori U17 sportivi nascuti dupa 1 ianuarie 2002 . Constantenii, antrenati de Constantin Falina si Ionut Mihu, au disputat, duminica, finala Ligii Elitelor U17 contra formatiei LPS Banatul Timisoara. Partida a fost la discretia constantenilor, care s au…

- Ajunsa la editia a 12 a, Puskas Suzuki Cup si a stabilit programul editiei din 2019. Potrivit academiahagi.ro, printre cele opt echipe participante se numara si Academia Hagi U17 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2002 , care a fost repartizata in Grupa B, alaturi de Real Madrid, Flamengo Rio de Janeiro…

- ⇒ Vasile Miriuța, dupa revenirea echipei la Sibiu: „Pune-o pe Real Madrid sa joace la Albacete, sa vedem cum joaca". De o victorie chinuita cu 1-0 impotriva Dunarii Calarași a avut nevoie Miriuța ca sa se compare cu Zidane. Multa sanatate, Vasile! ⇒ E ora 20:40, Corneliu Papura doarme deja. ...

- Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece toate cele trei puncte puse in meciul cu Astra, de la Giurgiu, dupa ce s-a impus vineri seara, pe stadionul „Marin Anastasovici“, cu scorul de 1-0. A fost un joc destul de anost, in ...

- Andrei Florin Rațiu (20 de ani) a fost titular in returul sferturilor de finala dintre Valencia și Villarreal de pe Estadio de la Ceramica, 3-1 in tur. Fundașul dreapta debuteaza pentru prima echipa a lui Villarreal chiar in cupele europene. Pana acum romanul a evoluat pentru formația secunda a „Submarinului…