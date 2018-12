Academia Hagi a pierdut finala Memorialului "Gheorghe Ola"

Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara s au incheiat, la Sala Sporturilor din Constanta, confruntarile turneului final al Campionatului National U10, competitie cunoscuta sub denumirea de Memorialul Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 . Potrivit Academia Gheorghe Hagi, dupa ce a incheiat faza grupelor pe prima…

- Astazi s au incheiat, in Sala Sporturilor din Constanta, confruntarile din faza grupelor la turneul final al Campionatului National Under 10, competitie cunoscuta sub denumirea de Memorialul Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 .Dupa 3 3 cu Junior Brasov si 8 0 cu CSM Rm. Sarat, Academia…

- Luni au debutat, in Sala Sporturilor din Constanta, confruntarile turneului final al Memorialului Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 , informeaza Academia Gheorghe Hagi. Echipa Academiei Hagi a inregistrat o remiza si o victorie in prima zi de intreceri la turneul final.In sesiunea de…

- Astazi s au incheiat, la Sala Sporturilor din Constanta, confruntarile turneului zonal 2 al Memorialului Gheorghe Ola intrecere de fotbal rezervata jucatorilor nascuti dupa 1 ianuarie 2009 .Dupa 17 0 cu Blue Stars Braila si 3 1 cu Otelul Galati, echipa Academiei Hagi a obtinut alte doua victorii in…

- Astazi si maine, la Sala Sporturilor din Constanța, vor avea loc confruntarile turneului zonal 2 al Memorialului „Gheorghe Ola” la fotbal (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2009). Printre cele cinci echipe participante, se numara și cea a Academiei Hagi, pregatita de Cosmin Constantin (antrenor) și Constantin…

- S-au incheiat, la Sala Sporturilor din Cumpana, intrecerile fazei județene ale Memorialelor „Gheorghe Ola” (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2009) și „Gheorghe Ene” (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2010). Ambele formații ale Academiei Hagi au incheiat turneul cu victorii pe linie și au caștigat competiția.…

- Vineri s au incheiat, in Sala Sporturilor din Cumpana, intrecerile fazei judetene ale Memorialelor Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 si Gheorghe Ene jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2010 , potrivit academiahagi.ro Ambele formatii ale Academiei Hagi au incheiat turneul cu victorii pe…

- Ieri, la Sala Sporturilor din Cumpana, au continuat fazele județene ale Memorialelor „Gheorghe Ola” (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2009) și „Gheorghe Ene” (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2010). Caștigatoarele celor doua categorii de varsta vor deveni campioanele județului Constanța și se vor califica…