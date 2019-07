Stiri pe aceeasi tema

- Dupa «asfaltarea» Caii Lactee și reabilitarea «Cape Canaveral 2-Alexeni», președintele Moraru propune ialomițenilor un nou proiect administrativ. Luni, 8 iulie a.c., in cadrul unei conferințe de presa, el a marturisit ialomițenilor ca iși dorește sa inființeze o Academie de Fotbal ca la Barcelona și…

- Raportul Corpului de Control al ministrului Afacerilor Interne arata dimensiunea catastrofala a tezelor plagiate la Academia de Poliție, scrie Emilia Șercan intr-un articol publicat in PressOne, care arata ca 74,3% dintre tezele susținute in perioada 2011-2016 sunt suspecte de plagiat.„Frapant…

- Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, a avut un discurs șocant cand a vorbit despre masura impusa de Alexandru Tudor la Academia FCSB. Fostul arbitru a dispus ca in camerele din cantonamentul juniorilor de la FCSB sa nu mai existe televizoare. Doar un singur televizor va exista și acela va fi la recepție.…

- A trecut o saptamana de cand Gigi Becali l-a numit șef peste Academia lui FCSB pe Alexandru Tudor, iar fostul arbitru pare sa fi ramas fascinat de ce a gasit in Berceni. „I-am spus lui Alexandru Tudor s-o ia ușor, ușor sa nu se sperie oamenii. Mi-a zis ca oricum nu are ce face prea mult la Academie,…

- Agenția spațiala americana NASA a oprit producția de echipamente pentru satelitul rusesc Spektr-M din cauza reducerii drastice a finanțarii acestui proiect din partea Rusiei, relateaza agenția „RIA Novosti”, care îl citeaza pe academicianul Nikolai Kardașev, șeful Centrului Astrocosmic…

- Printr-o Hotarare de Guvern vor fi transferati 700 milioane lei din fondul de rezerva in fondul de mediu pentru restituirea taxei auto, a anuntat, joi, la Guvern, ministrul Eugen Teodorovici. Astfel, ministrul isi doreste ca banii sa fie restituiti pana la sfarsitul lunii mai. De acesti bani vor beneficia…

- „Fondul Stiintescu” este la cea de-a doua editie. Anul trecut, suma alocata a fost de aproape 80.000 de lei. Potentiali beneficiari: organizatiile non-guvernamentale (inclusiv asociatii si ligi studentesti, asociatii de parinti, asociatii ale scolii), grupurile de initiativa, profesorii, elevii, studentii…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marti, 28 mai, ora 13.00, in sedinta ordinara, cu 32 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Alba Iulia, extindere retea canalizare, cofinantarea unor proiecte,…