Academia de film, criticată de celebrități înainte de gala Oscar Mai multe celebritați au criticat Academia de film americana pentru decizia de a decerna patru dintre trofeele Oscar in pauzele publicitare ale galei. Luni, Academia a anunțat categoriile de premii ce vor fi decernate in pauzele publicitare, in condițiile in care durata galei a fost redusa la trei ore. Categoriile vizate sunt „cea mai buna imagine”, „cel mai bun montaj”, „cel mai bun scurtmetraj” și „cel mai bun machiaj și cele mai bune coafuri”. De asemenea, organizatorii au anunțat ca discursurile caștigatorilor vor fi difuzate ulterior in timpul transmisiunii TV. Academia de Film a fost aspru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii George Clooney, Brad Pitt si Robert de Niro se numara printre vedetele de la Hollywood care au criticat Academia de film americana pentru decizia de a decerna patru dintre trofeele Oscar in pauzele publicitare ale prestigioasei gale, potrivit Reuters.

- Spike Lee si Quentin Tarantino se numara intre cei peste 40 de cineasti care au trimis o scrisoare critica la adresa conducerii AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), dupa ce institutia, organizatoarea galei premiilor Oscar, a decis ca patru trofee sa fie prezentate in timp ce pe ABC,…

- Russell Crowe, Spike Lee, Alfonso Cuaron si Guillermo del Toro se numara printre vedetele critica decizia Academiei americane de a decerna o parte dintre premiile Oscar in pauzele publicitare, arata Variety.

- Academia de film americana a anunțat categoriile de premii Oscar care vor fi decernate in pauzele publicitare, in condițiile in care durata galei a fost redusa cu o jumatate de ora, la trei ore, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Categoriile vizate sunt "cea mai buna imagine",…

- "Roma" s-a impus la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor", "cea mai buna imagine" si "cel mai bun film intr-o limba straina". De cealalta parte, "The Favourite" a primit cele mai multe trofee BAFTA - 7 - la categoriile "cel mai bun film britanic", "cea mai buna actrita in rol principal",…

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost nominalizati: Christian Bale („Vice"), Bradley Cooper („A Star is Born"), Willem Dafoe („At Eternity s Gate"), Rami Malek („Bohemian Rhapsody") si Viggo Mortensen („Green Book"). In 2018, trofeul Oscar la aceasta categorie a fost obtinut de…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice de la Hollywood a anuntat luni filmele semifinaliste la 9 categorii pentru premiile Oscar, ale caror nominalizari definitive vor fi anuntate la 22 ianuarie si care vor fi decernate la gala din 24 februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres. La categoria…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice de la Hollywood a anuntat luni filmele semifinaliste la 9 categorii pentru premiile Oscar, ale caror nominalizari definitive vor fi anuntate la 22 ianuarie si care vor fi decernate la gala din 24 februarie, relateaza EFE. La categoria cel mai…