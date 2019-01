Stiri pe aceeasi tema

- ​Juventus a câștigat fara probleme prima partida disputata în acest an în Serie A, scor 3-0 cu Chievo (etapa a XX-a). "Batrâna Doamna" a ajuns la a 18-a victorie și ramâne neînvinsa în actuala ediție a campionatului Italiei. În minutul 53 al…

- Echipele Lazio si Genoa au remizat in meciurile cu Torino (scor 1-1), respectiv Genoa (0-0), in etapa a XIX-a a campionatului Italiei. Stefan Radu a fost titular la Lazio si a evoluat pana in minutul 57, in timp ce Ionut Radu a fost integralist la Genoa.Pentru Lazio a marcat Milinkovic-Savic…

- Formatia Lazio Roma, cu Stefan Radu integralist, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei. Tot miercuri, Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a fost invinsa cu 1-0 de Cagliari, conform news.ro.Rezultate din Serie…

- Formatia AC Milan a remizat, miercuri, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Frosinone, in primul meci al etapei a XVIII-a a campionatului Italiei, conform news.roIn ultimele patru partide din Serie A, milanezii au inregistrat trei rezultate de 0-0. Celelalte partide ale etapei 18 au loc…

- Fotbalul se joaca și de Craciun. Campionatele din Anglia, Italia și Belgia programeaza etape intermediare, miercuri, 26 decembrie, a doua zi de Craciun. Anglia, etapa 19 14:30 Fulham- Wolves 17:00 Burnley – Everton 17:00 Crystal Palace – Cardiff 17:00 Leicester – Manchester City 17:00 Liverpool – Newcastle…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții! Liderii Opoziției sunt in corzi Unicul gol a fost marcat…

- Formatia Juventus Torino a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Italiei.Torinezii raman neinvinsi in acest sezon in Serie A, ei inregistrand 14 victorii si o remiza. Golul a fost marcat…

- Torinezii raman neinvinsi in acest sezon in Serie A, ei inregistrand 14 victorii si o remiza. Golul a fost marcat de Mandzukici, in minutul 66. Partidele Napoli – Frosinone, Cagliari – AS Roma si Lazio Roma – Sampdoria vor avea loc sambata, iar meciurile Sassuolo – Fiorentina, Empoli…