Abuzurile DNA, episodul I - 3000 de magistrati, ascultati si anchetati ABUZIV de DNA

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM are, miercuri, pe ordinea de zi, cele doua actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi. In una dintre ele este cercetat disciplinar si Marius Iacob.

- Inspecția Judiciara a inceput, luni, un control la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, urmand a fi verificata activitatea structurii de la inființare pana in prezent, potrivit unor surse judiciare.Verificarile vin ca urmare a solicitarii Secției pentru Procurori a CSM.…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins recursul declarat de Inspectia Judiciara, dupa ce Sectia pentru procurori din CSM a respins cererea IJ de a o sanctiona pe Laura Codruta Kovesi. Motivul: si-a trimis consiliera, care era judecator, sa faca un control la doua structuri teritoriale…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM ar urma sa se pronunte cu privire la doua actiuni disciplinare in cazul lui Kovesi, intr-una fiind vizat si Mrius Iacob, in 26 martie, cu o zi inaintea unei noi runde de negocieri PE-Consiliul UE pentru postul de procuror - sef european, la care…

- Sectia pentru Procurori a CSM a dezbatut, vineri, declaratiile sefului Sectiei de Investigare a Infractiunilor din JUstitie, fiind solicitat un control al Inspectiei Judiciare privind maniera de comunicare, intrucat exista suspiciuni de scurgere de informatii.Mai mult, seful Sectiei este acuzat…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele de numire pentru cinci procurori in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție și DIICOT. Șeful statului a semnat decretele pentru patru procurori-șefi și doi procurori-șefi adjuncți. Aceștia sunt: Antonia-Eleonora Constantin,…

- Procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Calin Nistor, a declarat vineri, la sedinta de bilant pe 2018, ca a fost un an "atipic", marcat de plecarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, de decizii ale Curtii Constitutionale cu impact asupra procurorilor si de controale…