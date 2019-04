Stiri pe aceeasi tema

- Clubul spaniol FC Barcelona, unul dintre cele mai mari din lume, va deschide o scoala de fotbal la Budapesta, a anuntat marti agentia de presa MTI. Scoala va avea un director venit de la FC Barcelona si va fi la...

- 22 de profesori din Spania si Tara Galilor au fost prezenti astazi in Gaesti, in cadrul Programului Erasmus +, „Competente Post-ul GAEȘTI: 22 de profesori din Spania si Tara Galilor, la Scoala „Serban Cioculescu” apare prima data in Gazeta Dambovitei .