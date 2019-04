Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat, marti, contractul incheiat intre Sindicatului Liber din Posta Romana si PSD care prevede ca Posta Romana sa furnizeze date personale ale cetatenilor si sa participe la intalnirile si dezbaterile PSD la europarlamentare.Citește și: Adrian Nastase, REACȚIE…

- Poșta Romana livreaza pliantele PSD de promovare la alegerile europarlamentare din acest an in fiecare gospodarie in care este prezent un pensionar (asigurari sociale, IOVR, invaliditate, SRI, MapN, MAI, agricultor, de urmaș), inclusiv pensionarilor care au optat pentru plata pensiilor prin banca, in…

- „Posta Romana se angajeaza sa dea PSD toate datele personale ale cetatenilor. Acum au trimis oferta, dar au trimis oferta ca alibi, dupa ce au incheiat contractul. Eu nu cred ca vreun partid va mai beneficia de serviciul facut PSD. A considerat ca e oportuna incheierea unui contract intre Sindicatului…

- Matei Bratianu, liderul Sindicatului Lucratorilor Poștali din Romania, a recunoscut, intr-un interviu acordat Digi24.ro faptul ca poștașii membri ai sindicatului vor deveni informatori-colaboratori ai PSD. Conform unui document intern al Sindicatului, s-a propus semnarea unui protocol cu PSD, care prevede…

- "E o aberatie, evident, ce a spus Orban. Noi am lansat un ziar al partidului si am facut contract oficial cu Posta. Si Posta il va transmite tuturor celor care trebuie sa primeasca acest ziar. In acest ziar, o sa vedeti si dvs. un numar, este vorba despre realizarile pe care le-a facut Guvernul PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor da in judecata PSD dupa ce Posta Romana a distribuit pliante ale social-democratilor. „Vreau sa anunt ca vom da in judecata Partidul Social Democrat pentru o mizerie inimaginabila pe care a comis-o folosind Posta Romana. Incep…

- Factorii poștali sunt pe cale sa devina, cu voia sindicatului, informatori ai PSD. Conducerea Sindicatului Lucratorilor Poștali din România, sub semnaturalui Matei Bratianu, a apreciat „oportuna încheierea unui protocol” cu social-democrații prin care reprezentanții sindicatului…

- Ministrul Muncii a cerut Postei sa prelungeasca programul de lucru inclusiv sambata, astfel incat banii de pensie sa ajunga in toata tara. Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont…