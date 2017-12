Abuz în serviciu, prag. Rareș Bogdan a răbufnit în a doua zi de Crăciun Jurnalistul Rareș Bogdan a precizat ca celebra OUG 13 este ”pistol cu apa” pe langa aceste modificari. Mai mult, el transmite ca actuala coaliție de guvernare nu a invațat nimic din protestele de la inceputul anului. ”Craciun Fericit, suntem totuși in a doua zi de Craciun inca......dar oamenii aceștia nu par sa fi invațat ceva, Ordonanța 13 era "pistol cu apa pe langa asta..... In loc sa puna pe portalul Camerei Deputaților ganduri bune de Craciun sau proiecte pentru Spitale, Școli, Autistrazi și Centuri Ocolitoare...... ia vedeți ce INIȚIATIVA cel puțin aberanta, sa nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

