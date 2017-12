Abuz în serviciu, prag. Cătălin Ivan: Vă explic această ticăloșie Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de ce aceștia ar trebui sa-și piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fața de inițiatori, atunci va confirma suspiciunea ca singura rațiune de a exista a acestui partid in ultimele luni este de a proteja un grup restrans de indivizi extrem de bogați și de corupți. Prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca initiativa celor 38 deparlamentari PSD de a institui pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu este „pura ticalosie“, iar alesii respectivi ar trebui exclusi din partid.

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Pe site-ul de socializare Facebook a fost creat un eveniment in care se anunța proteste zilnice, din 18 pana in 28 decembrie, impotriva corupției și dictaturii care vrea sa se instaureze in Romania. Evenimentul are titlul ”Cand nedreptatea devine lege, rezistența devine datorie!! # Va vedem”. ”Ne vedem…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- "In aceasta dupa-amiaza reprezint Comisia in plenul Parlamentului European de la Strasbourg in cadrul reuniunii finale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeana privind simplificarea normelor europene in cadrul politicii agricole comune (PAC). Acordul de astazi va ușura viața agricultorilor…

- Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES. Cea mai mare parte…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Ce poti sa-i doresti Romaniei la ceas aniversar? Ce poti sa-ti doresti pentru tara ta in acea zi din an cand Romania este imbracata in haine de sarbatoare? Ce poti sa doresti copiilor tai in viitor, incercand sa-i faci sa cunoasca si sa respecte trecutul? Plecand de la credinta ( argumentata)…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a declarat, marti, corespondenntului MEDIAFAX, ca la sediul Postului de Politie Negoi s-a prezentat o pensionara in varsta de 71 de ani, Elisabeta Curucu, din localitate, care le-a spus politistilor ca in urma cu putin timp, in timp ce se deplasa…

- „Gradul de acoperire vaccinala pentru copii a scazut, ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, precum si gradul de acoperire vaccinala impotriva rujeolei in randul persoanelor cu varsta de un an scazand cu 10 puncte procentuale din anul 2000”, se arata…

- Mobilizarea s-a facut, ca de obicei, pe Facebook, unde a fost creat evenimentul „ARAD – Protest – STOP Legile Justiției! NU scapați!” Motivare „PSD-ALDE intra cu viteza in ultima faza pentru adoptarea Legilor Justiției: calendar accelerat in Parlament, mobilizare masiva in comisii, forțarea procedurilor…

- PSD Iasi se dezice categoric de declaratiile “apartidicului” Catalin Ivan, care “se agata in continuare si de PSD si de functia de europarlamentar” si ii cere sa demisioneze. PSD Iasi spune, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, ca Ivan nu mai face parte din organizatia PSD Iasi, fiind exclus…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca "un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea". Catalin Ivan a declarat pentru News.ro ca plecarea eurodeputatului…

- Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca Sorin Moisa nu exista pentru Partidul Social Democrat, catalogandu-l drept un "securist mititel si neinsemnat". Europarlamentarul PSD Sorin Moisa pleaca din partid si ii cere demisia lui Liviu Dragnea:" Dragnea, o pata pe obrazul romanilor" "Eu am auzit…

- Jurnalistul Rares Bogdan a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care il critica in termeni duri pe Liviu Dragnea, despre care spune ca este „un ins cu sange rece, fara scrupule, care nu ezita sa aprinda chibrite langa pompa de benzina“.

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Coruptia inseamna furt din bunurile publice, iar daca acest furt s-ar opri Romania ar deveni o tara mai prospera si ar putea investi in scoli, spitale, infrastructura, lucru care din nefericire inca nu s-a intamplat pe masura asteptarilor, tocmai pentru ca s-a furat, a spus ambasadorul SUA la Bucuresti,…

- „Vor sa subjuge justiția. Adica sa fie ei deasupra legii. Ei și interlopii care-i protejeaza, adevarații tradatori ai acestei societați. Ce șansa sa ai tu la o justiție corecta, daca ei fura de 27 de ani și vor sa se scape prin legile date de ei. Vor sa schimbe codurile fiscale pentru ca dupa ce au…

- Premierul Tudose a dat o prima reacție, dupa adoptarea masurilor fiscale, in ședința de Guvern de miercuri, și care sunt in continuare contestate in spațiul public atat de sindicate cat și de patronate. El a scris pe Facebook ca aceste masuri sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania,…

- Mihai Tudose a reacționat dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca a revizuit in creștere evoluția economiei romanești pentru acest an, dar și pentru 2018. Comisia Europeana a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017, de la 4,3% la 5,7% si pentru 2018, de la 3,7% la 4,4%, potrivit…

- Eurodeputatul brasovean Razvan Popa (PSD) se arata dezamagit de pozitia transmisa de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Forumul Tinerilor Parlamentari din Europa, referitoare la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, sustinand ca Bulgaria ar fi mai indreptatita. In ciuda faptului…

- Victor Ponta a ieșit din nou la atac inainte de ședința din Guvern. Fostul premier catalogheaza trecerea contribuțiilor ca ”cea mai de dreapta, neoliberala, antisociala și discriminatorie decizie” luata de Romania dupa 1989. Mai mult, Ponta spune ca țara se intreapta spre o noua criza din cauza acestei…

- Coalitia pentru Familie este, in ultimele zile, tinta cenzurii pe Facebook. Nu pentru mesaje care ar putea fi considerate discriminatoare, ci pentru publicarea unui proiect de lege din Spania, fara alte comentarii.Marti, 31 octombrie, Facebook a șters o postare a paginii "Referendum pentru…

- „Statutul funcționarului public trebuie desființat și inlocuit cu personal contractual, astfel incat acesta sa demonstreze șefului ca merita sa vina și a doua zi la lucru”, a declarat Eugen Teodorovici, președinte al Comisiei de Buget-Finanțe din Senatul Romaniei. “Cand am avut ocazia sa fiu consilierul…

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanța greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am susținut-o, și anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

- "Au trecut doi ani de la tragedia #Colectiv. Nu am cum sa uit contextul in care un guvern independent politic a fost instalat atunci. “Coruptia ucide!” au strigat oamenii in strada, pentru ca asa arata rezumatul unor decenii de furt nesanctionat, cu rezultate grave. Coruptie care a fost tolerata…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost "coruptia ucide" si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a adresat, recent, o intrebare Comisiei Europene, pe tema tratamentului impotriva cancerului, umanista fiind preocupata de apararea drepturilor cetatenilor din Romania, atinsi de aceasta boala.

- Comisarul european responsabil cu bugetul si resursele umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit de 3% si in 2017, si in 2018. "Consider ca, atat pentru acest an, cat si pentru anul urmator, exista…

- Licitatia pentru achizitionarea celor 400 de autobuze a fost suspendata, dupa ce la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) au fost depuse cinci-sase reclamatii, a anuntat, luni, primarul Gabriela Firea. 0 0 0 0 0 0 "Intr-un an de zile a fost realizat caietul de…

- De anul trecut, si mai ales de trei luni incoace, Banca Centrala Europeana, prin vocea guvernatorului Mario Draghi sau pozitiile membrilor consiliului de administratie, guvernatori in tarile lor, cere marilor tari ale Europei, in frunte cu Germania, sa majoreze salariile angajatilor…

- Romania are de departe cea mai slaba incasare de fonduri europene structurale din regiune, a subliniat Dan Bucsa (foto), lead CEE economist la UniCredit, vineri, adaugand ca in cazul altor state din regiune, Comisia Europeana (CE) s-a vazut nevoita sa tempereze ritmul alert de absorbtie.

- Deputatul Victor Ponta a afirma, referindu-se la ultimele evolutii din PSD, ca premierul Mihai Tudose "a câstigat repriza întâi si a capitulat neconditionat în repriza a doua", precizând ca, pâna la urma, "au pierdut toti". …

- Mihai Tudose s-a hotarat, in sfarșit, sa fie premierul Romaniei, dar ar trebui sa preia și șefia PSD, este de parere Victor Ponta. Fostul prim-ministru considera ca, și daca oamenii lui Liviu Dragnea nu vor mai fi in Guvern, șeful PSD va incerca sa saboteze Executivul din Parlament și se va folosi de…

- Mii de bugetari protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei din Bucuresti. Oamenii sunt nemultumiti de transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, acestia sustinand ca ar urma sa le scada si veniturile. Practic, acestia au realizat ca au fost mintiti in campanie si maririle promise au fost…

- Compania aeriana a publicat anularile de zboruri pe site-ul sau, unele rute afectate vizand si Romania. Ulterior Ryanair a anuntat ca va anula inca 18.000 de zboruri, afectand circa jumatate de milion de pasageri, din noiembrie pana in martie. Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a avut…

- Controversatele legi ale justitiei, care au primit aviz negativ de la sute de magistrati, CSM, dar si zeci de ONG-uri si organisme internationale, ar urma sa intre in Parlament saptamana viitoare. Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, IGNORA astfel vocea expertilor, organismelor internationale si…