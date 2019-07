Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a invitat fiul sa ocupe functia de ambasador in Statele Unite, un plan care scoate in evidenta influenta tot mai mare a familiei "Bolsonaro" din viata politica braziliana, anunta The Guardian, potrivit b1.ro.Iar fiul presedintelui, care in momentul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro se gandeste sa-si numeasca unul dintre cei trei fii, Eduardo, ambasador in SUA, informeaza vineri AFP. Eduardo, in prezent deputat, "este un prieten al copiilor lui (Donald) Trump, vorbeste engleza, spaniola, are o foarte mare experienta in lume. In…

- Eduardo Bolsonaro este numit de presa "ministrul de Externe din umbra" ca urmare a influentei puternice pe care o exercita asupra ideilor de politica externa ale presedintelui Braziliei. In cazul in care va accepta postul de ambasador, lucru pe care a spus ca il va face, Eduardo Bolsonaro va trebui…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro i-a oferit fiului sau, Eduardo, poziția de ambasador în SUA, o mișcare care a scos în evidența rolul semnificativ al familiei sale în relațiile diplomatice și în politica interna, scrie The Guardian. Congresmanul Eduardo Bolsonaro…

- Prin impunerea, luni, a unor noi ''sanctiuni sterile'', care il vizeaza de data aceasta pe seful statului iranian, SUA au decis sa ''inchida in mod permanent'' calea diplomatica intre Washington si Teheran, a declarat marti Iranul, informeaza AFP. "Sa impui sanctiuni…

- Compania chineza de telecomunicatii Huawei, afectata de restrictiile impuse de administratia Trump, primeste o gura de oxigen chiar din SUA, de la Casa Alba, potrivit RADORSanctiunile ar putea fi amanate sau chiar relaxate. Totul depinde insa de rezultatul negocierilor americano-chineze privind…

- Un grup de soldati venezueleni a cerut marti azil la ambasada Braziliei la Caracas, in cursul unei revolte a militarilor impotriva presedintelui Nicolas Maduro, a facut cunoscut o sursa din cadrul presedintiei de la Brasilia, relateaza AFP. "Am primit mai multe cereri de azil din partea unor militari,…

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, care l-a numit pe Robert Mueller în mai 2017 pentru a investiga interferențele rusești în alegerile prezidențiale din 2016, și-a prezentat luni la Casa Alba scrisoarea de demisie din functie, relateaza Mediafax citand Reuters. Demisia…