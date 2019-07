Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pentru 60 de lei, doi tineri au ajuns in spatele gratiilor. Judecatorul i-a plasat in arest preventiv pentru 30 de zile Doi tineri din Cugir au ajuns in spatele gratiilor dupa ce au agresat și deposedat de portmoneu un alt tanar, tarandu-l pe acesta din urma afara din autoturismul in care…

- Ziarul Unirea AREST preventiv pentru un tanar de 22 de ani din Alba Iulia, REȚINUT și cercetat pentru FURT AREST preventiv pentru un tanar de 22 de ani din Alba Iulia, REȚINUT și cercetat pentru FURT La data de 10 iulie 2019, polițiștii Biroului de Investigații Criminale l-au prezentat pe un tanar de…

- Dupa bataia incasata de la Ionut Maftei si prietenii sai, una dintre victime arata ca venita de pe front LA ZDUP…Pus sub control judiciar dupa ce a fost protagonistul unui scandal monstru care a avut loc in localitatea Fedesti, comuna Suletea, Ionut Maftei, se intoarce dupa gratii. Si asta dupa ce magistratii…

- Un barbat din Valeni, plasat initial in control judiciar pentru ca si-a incendiat locuinta, a fost arestat preventiv pe 8 iulie. “La data de 8 iulie, fața de barbatul din Valeni, Judecatoria Roman a dispus schimbarea controlului judiciar in masura arestului preventiv pentru 20 de zile. La data de 4…

- O situație demna de ”Cascadorii rasului” a fost descrisa de o persoana din Alba Iulia care a asistat, joi, impreuna cu alți martori la ... The post HALUCINANT: Un condamnat din Alba care s-a predat la Poliție, pentru a merge la inchisoare, nevoit sa doarma la un prieten, pentru ca NU L-AU PRIMIT in…

- Președintele CSM, Lia Savonea, a cerut Inspecției Judiciare sa verifice de ce Judecatoria Sectorului 3 l-a pus in libertate pe un barbat din Capitala, dupa 24 de ore de la arest, relateaza Antena 3, in condițiile in care parinții mai multor copii au depus probe cu mesaje obscene pe care barbatul…

- Decizia prin care s-a dispus achitarea unui fost director adjunct al Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si complicitate la frauda din fonduri europene, a fost motivata de Tribunalul Alba. Instanta de judecata…

- Judecatorii Curtii Supreme au decis sa-l metina inca 30 de zile in arest pe individul care a sunat la 112 pe data de 1 martie si a anuntat ca atat hotelul, cat si Fundatia Romano-Americana si Scoala Americana vor fi „atacate cu rachete”.