- Pe 11 septembrie, in ziua in care Statele Unite a comemorat 18 ani de la atentatul terorist de la Wall Trade Center, intr-un spital din Tennessee s-a nascut un copil ale carui date au reprezentat o coincidența ciudata. Nascuta pe 9/11 (n.r. americanii exprima data folosind luna prima data și apoi ziua)…

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…

- Actorul Danny Trejo, in varsta de 75 ani, a devenit erou național in SUA dupa ce și-a riscat viața pentru a salva un copil blocat intr-o mașina rasturnata, in Sylmar, Los Angeles, California. Accidentul a avut loc miercuri, intr-o intersecție din LA, dupa ce o șoferița a forțat culoarea galbena a semaforului,…

- Tanara americanca Cori Gauff a implinit 15 ani in luna martie, dar are deja lumea tenisului la picioare. In ciuda faptului ca e inca o junioara care iși cauta locul in circuitul profesionist, jucatoarea de culoare s-a imbogațit cu peste un milion de euro, bani proveniți exclusiv din practicarea sportului.

- SARBATOARE… De ziua Sfintilor Petru si Pavel, la Catedrala Episcopala a Husilor au venit in jur de doua mii de credinciosi. Dupa slujba impresionanta, Episcopul Ignatie a avut pentru cei prezenti un mesaj, ca o lectie de smerenie: “Nu va merit! Nici noi (preotii, n.r.) nu suntem asa de buni, avem si…

- Este alerta pe litoral, iar salvamarii trag un semnal de alarma. Vantul si curentii sunt atat de puternici incat salvamarii au decis sa arboreze inca de dimineata steagul rosu. Acesta are menirea sa-i atentioneze pe turisti cu privire la pericol si, totodata, recomanda oamenilor sa nu intre in apa.

- Spui ca-s legende, cu sanziene și crai Frumoasele minciuni ale poeziei, Cine sa mai creada ca noaptea, femeile In roua se scaldau, fara invelișul fustei și iiei ? Iar eu iți raspund ca e adevarat Polenul dragostei intra in ele fertil Chiar vracii spun ca-n noaptea de Sanziene Femeile raman borțoase…

- Un copil in varsta de cinci ani și bunicii acestuia și-au pierdut viața in urma unui accident cumplit ce a avut loc pe Autostrada Timișoara-Lugoj, vineri dimineața. Un copil de șase ani e in coma, in spital.