Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei conventii semnate intre Agentia Universitara a Francofoniei si Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, studentii de la specializarile Limba si literatura franceza si Limbi Moderne Aplicate ai Facultatii de Litere vor lucra in anul universitar 2018-2019 cu Zouhir Hariq, stagiar de limba…

- Daniel Nițoiu e cel mai sportiv dintre prezentatorii „Ninja Warrior” . Nu degeaba ne declara el, inainte de debutul emisiunii de la PRO TV, ca s-a visat concurent, nu gazda, pana sa vada cat de grele sunt probele! „Eu am fost sportiv de mic. Am inceput in curtea bunicilor, unde am agațat in cui un sac…

- Cateva sute de elevi ai Scolii nr. 13 din Galati, Scoala ”Stefan Cel Mare”, au sarbatorit, vineri, intr-un mod inedit, Ziua Invatarii Nonformale. Cei mici si cadrele didactice ajutate de de doi antrenori de fitness au organizat un flasmob in curtea scolii. Timp de cateva minute, in curtea scolii, au…

- Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții in biroul decanului Facultații de Drept a Universitații de Stat din Moldova, precum și la oficiul și domiciliul unui conducator al tezelor de doctorat.

- La inceputul lunii octombrie, vom avea Referendum pe tema modificarii Constituției, in legatura cu definirea clara a casatoriei. Mai exact, este pusa in discuție oportunitatea unei precizari conform careia soții sunt un barbat și o femeie, și nu doua persoane de același sex. Este utila sau nu, aceasta…

- Numele ei este Delia Dinu, are 42 de ani si o veti remarca aproape intotdeauna in apropierea lui Klaus Iohannis la diferite evenimente. Anul trecut, ea a incasat 145.285 de lei, adica are un salariu de aproximativ 12.107 lei pe luna. Dinu detine doua case de locuit, una achizitionata in anul 2008,…

- Guvernul a facut public proiectul rectificarii bugetare potrivit caruia rectificarea este pozitiva (aproape 6 miliarde de lei), dar cu taieri de fonduri de la SRI, SIE, STS, SPP si Administratia Prezidentiala. Potrivit proiectului de rectificare bugetara, la Educație se vor aloca 178 milioane de lei.…

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…