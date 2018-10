Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de locuri de munca, din care 17 pentru persoanele cu studii superioare, sunt oferite de agentii economici din judet la bursa locurilor de munca pentru absolventi, care se va desfasura pe 19 octombrie in Focsani si Adjud, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea va organiza, in data de 19 octombrie 2018, incepand cu ora 10,00, in foaierul Casei de Cultura a Sindicatelor, din Piața Independenței nr. 1, Tulcea, BURSA LOCURILOR DE MUNCA PENTRU ABSOLVENȚI. Pana la aceasta data au fost contactati peste 220…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita organizeaza pe 19 octombrie, ora 09.00, Bursa locurilor de munca pentru absolventi, eveniment care va avea loc la Slobozia, Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea».

- Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca organizeaza o bursa generala, unde se anunța o oferta destul de generoasa venita din partea angajatorilor. In plus, sunt scoase la bataie și posturi dedicate tinerilor cu studii superioare. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza vineri,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba organizeaza in data de 19 octombrie 2018, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea se desfasoara in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu va organiza in data de 19 octombrie 2018 (Vineri), ora 9:00, ”Bursa locurilor de munca pentru absolventi”. Evenimentul va avea loc la Restaurant Dana V in Giurgiu si la sediul Bibliotecii Orasenesti in Bolintin Vale. Absolvenții unei forme de…

- Agentii economici care incadreaza in munca ucenici pot primi, la cerere, de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj, un sprijin financiar de 2.250 de lei/luna, pentru toata perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoana angajata astfel. Banii sunt alocati din…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud ofera la aceasta data persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din judetul Bistrita - Nasaud, 760 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: - pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) - 43 locuri…